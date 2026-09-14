За долг за электроэнергию опечатан трансформатор

·39·Общество
За долг за электроэнергию опечатан трансформатор

В рамках исполнительного производства, находящегося в производстве Шараф-Рашидовского районного отдела Бюро принудительного исполнения, были приняты меры по взысканию задолженности за электроэнергию с фермерского хозяйства «Шавкат».

В связи с невыполнением обязательств по погашению задолженности, принадлежащий фермерскому хозяйству трансформатор был в установленном порядке подвергнут описи.

В ходе исполнительных действий опечатанный трансформатор вывозится в целях взыскания задолженности. Данная мера направлена на обеспечение требований исполнительного документа и ликвидацию задолженности по электроэнергии.

Бюро последовательно продолжает принимаемые в соответствии с законодательством меры по взысканию задолженностей и полному обеспечению требований исполнительных документов.

Бюро принудительного исполненияШараф Рашидовфермерское хозяйство Шавкатзадолженность за электроэнергию
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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