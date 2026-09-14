Из-за обращений граждан 151 должностное лицо освобождено от должности...

В Узбекистане недостатки в работе с обращениями населения становятся причиной серьезных мер в отношении должностных лиц. В январе–августе 2026 года в государственные организации было внесено 5 486 документов в связи с нарушениями при работе с обращениями граждан. В результате 151 человек был освобожден от занимаемой должности, а к тысячам других сотрудников применены дисциплинарные и административные меры.

Если обратить внимание на цифры, речь идет не только о приеме обращений. Вопрос сводится к рассмотрению проблемы гражданина, ее законному и своевременному решению, а также ответственности ответственных лиц в этом процессе. Об этом сообщили Народные приемные Президента.

5 486 документов: выявлены серьезные недостатки в работе с обращениями

За первые восемь месяцев 2026 года в государственные организации было внесено 5 486 документов по поводу недостатков, допущенных при работе с обращениями населения.

Вслед за этими документами к ответственным сотрудникам были приняты меры различной степени.

Самой суровой мерой стало освобождение от должности 151 человека.

Кроме того:

Примененная мера Количество сотрудников Освобождены от должности 151 человек Объявлен выговор 833 человека Привлечены к административной ответственности 150 человек Оштрафованы 89 человек Понижены в должности 8 человек Получили официальное предупреждение 1 335 человек

Следовательно, в связи с недостатками при работе с обращениями применялись меры от предупреждения вплоть до освобождения от должности.

В каких сферах больше всего проблем?

Согласно данным, недостатки наблюдаются не в какой-то одной сфере.

В частности, они чаще выявлялись в системах:

занятости ;

махалли ;

Бюро принудительного исполнения (БПИ) ;

здравоохранения ;

прокуратуры ;

социальной защиты ;

энергетики

Все эти сферы напрямую связаны с повседневной жизнью населения.

Например, такие вопросы, как трудоустройство, социальное пособие, медицинское обслуживание, коммунальное обеспечение или исполнение судебных документов, для граждан являются не просто административным процессом.

Поэтому в данных сферах еще выше важность своевременного и содержательного ответа на обращения.

Почему ошибки при работе с обращениями — это серьезный вопрос?

Когда гражданин обращается в государственный орган, за этим обычно стоит конкретная проблема.

Это может быть безработица, социальная помощь, медицинское обслуживание, электроэнергия, жилье, документы, задолженность или иной вопрос.

Если обращение просто регистрируется, а сама проблема не решается, для гражданина результат остается прежним.

С этой точки зрения главным критерием в системе работы с обращениями в госорганах должен быть не вопрос «сколько обращений рассмотрено?», а вопрос «сколько проблем решено?».

О чем говорит увольнение 151 человека?

Освобождение от должности 151 человека в январе–августе является одним из самых резких показателей.

Эта цифра не означает, что в каждом случае была одинаковая причина. Однако она показывает, что в некоторых случаях недостатки при работе с обращениями населения приводят к тому, что должностное лицо расстается со своей должностью.

Кроме того, 833 сотрудника получили выговор, 150 привлечены к административной ответственности, 89 оштрафованы.

Еще 8 человек были понижены в должности, а 1 335 официально предупреждены.

Следовательно, меры ответственности в отношении работы с обращениями в системе применяются в несколько этапов.

Самая большая цифра — количество предупрежденных

Наибольший показатель в списке — 1 335 человек. Они получили официальное предупреждение. Это почти в девять раз больше числа уволенных с должности.

Кроме того, число получивших выговор составило 833 человека. Это свидетельствует о том, что часть выявленных недостатков при работе с обращениями оценивается серьезными дисциплинарными мерами.

Обращение — это не просто жалоба

Воспринимать обращения населения исключительно как статистику жалоб неправильно. Через обращения государственные органы также могут видеть, какие проблемы чаще всего встречаются в регионе.

Если из одного региона поступает множество обращений по электроснабжению, это может быть не частной проблемой отдельных граждан, а системным вопросом.

Если увеличивается число обращений по поводу занятости, это может указывать на наличие определенных проблем на рынке труда.

Если повторяются жалобы на социальную защиту или медицинское обслуживание, возникает необходимость пересмотра механизмов предоставления услуг.

Поэтому работа с обращениями выполняет и функцию механизма обратной связи в государственном управлении.

Главная цель — не наказать, а устранить корень проблемы

Освобождение от должности 151 должностного лица — цифра, привлекающая внимание общественности.

Однако с точки зрения государственного управления самый важный результат — не количество наказанных. Главный результат — решение проблемы гражданина.

Если одно должностное лицо будет наказано, но пришедший на его место ответственный работник повторит ту же ошибку, проблема не решится.

Поэтому важен анализ недостатков в работе с обращениями, выявление причин их повторения и внедрение системных решений.

В 2026 году формируется новый критерий работы с обращениями

Цифры за январь–август показывают, что отношение государственных органов к обращениям населения становится все более серьезным.

5 486 документов, 151 человек освобожден от должности, 833 получили выговор, 150 привлечены к административной ответственности, 1 335 официально предупреждены.

За каждой из этих цифр стоит конкретное обращение и определенное управленческое решение.

Теперь самый важный вопрос — насколько эффективны эти меры.

Потому что для гражданина после обращения в госорган важно не то, что должностное лицо было наказано, а то, что его проблема была решена.

В этом смысле статистика, приводимая Народными приемными Президента, указывает на еще один важный критерий для государственных органов: