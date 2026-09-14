Угроза кризиса: в США лопается «пузырь» искусственного интеллекта — страх Трампа перед Китаем

·45·Технологии
Угроза кризиса: в США лопается «пузырь» искусственного интеллекта — страх Трампа перед Китаем

Мировые фондовые рынки и индустрия глобальных технологий оказались на пороге масштабного экономического взрыва и кризиса. Международные эксперты бьют тревогу по поводу того, что вокруг сферы искусственного интеллекта, привлекшей в США триллионные инвестиции, начал сдуваться «финансовый пузырь». По анализу политолога Малека Дудакова, политические круги Вашингтона под предлогом того, что алгоритмы искусственного разума «опасны для человечества», пытаются искусственно их затормозить и тем самым более мягко спустить пузырь на рынке.

Хотя президент Дональд Трамп всесторонне поддерживает отрасль, чтобы не отстать от Китая в геополитической гонке и удержать фондовый рынок, многомиллиардные убытки стартапов, дефицит электроэнергии и безработица среди молодежи создают в обществе взрывоопасную ситуацию. В то же время заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также жестко вмешался в вопрос, открыто заявив, что разработчиков ИИ пугает вовсе не гибель человечества, а суровая ответственность и судебные иски, которые могут последовать за крупными техногенными катастрофами.

Итак, почему OpenAI в 2026 году терпит убытки до 20 миллиардов долларов, к какому кризису приведет «поглощение» электроэнергии дата-центрами в Америке и можно ли предотвратить финансовый шторм, который обещает быть тяжелее ипотечного краха 2008 года?

Мллиардные убытки и дефицит электричества: почему лопается финансовый пузырь?

Реальное положение дел внутри индустрии высоких технологий США:

  • Бездна OpenAI в 20 миллиардов долларов: Почти все стартапы в сфере ИИ в Америке до сих пор работают в убыток; ожидается, что только компания OpenAI по итогам 2026 года понесет финансовые потери в размере 15–20 миллиардов долларов;

  • Энергетический кризис и семейные бюджеты: В результате строительства дата-центров (центров обработки данных) спрос на электроэнергию чрезмерно вырос, а резкое повышение тарифов стало тяжелым ударом по каждой простой американской семье;

  • Безработица поколения зумеров: Вытеснение молодых специалистов с рынка труда из-за того, что программы и алгоритмы занимают должности начального уровня, усиливает социальное недовольство;

  • Остановка вычислительных мощностей: Из-за нехватки мощностей и огромных инфраструктурных затрат строительство обещанных корпорациями новых центров стоимостью в триллионы долларов зашло в тупик.

«Страх Китая» и предвыборный рычаг: столкновение Трампа и демократов

Обостряется жесткая политическая борьба между Белым домом и Конгрессом:

  • Непоколебимая позиция Трампа: Администрация США опасается проиграть Китаю в гонке ИИ и обвала фондового рынка, поэтому категорически выступает против любых ограничений в отношении отрасли;

  • Козырь демократов на выборах: Накануне выборов демократы сосредоточили свое внимание на сдерживании ИИ — ведь ровно 70% американцев опасаются неконтролируемых технологий;

  • Угроза страшнее 2008 года: Если этот финансовый пузырь выйдет из-под контроля и внезапно лопнет, это может вызвать последствия для экономики США и всего мира, которые окажутся страшнее глобального банковского кризиса 2008 года.

«Размажут мозги по стенам»: громкое предупреждение Дмитрия Медведева

Заместитель председателя Совета безопасности России раскрыл истинные страхи владельцев технологий:

  • Паника под маской маркетинга: Как подчеркнул Медведев, создатели искусственного интеллекта боятся не гибели мира, а привлечения к ответственности из-за собственных продуктов;

  • Вероятность глобальных катастроф: Системы ИИ, внедренные в сложные производственные и транспортные структуры, могут столкнуть самолеты в воздухе или взорвать атомные электростанции;

  • Жестокая месть и суды: «Тогда к создателям придут и предъявят многомиллиардные иски. Или просто размажут мозги людей по стенам», — резко предупредил Медведев.

Тот факт, что индустрия искусственного интеллекта не приносит ожидаемых доходов и превращается в гигантскую финансовую пирамиду, держит мировую экономику на пороге исторических потрясений.

По вашему мнению, является ли этот ажиотаж вокруг индустрии искусственного интеллекта финансовым пузырем, который действительно скоро лопнет, или эти технологии все равно полностью захватят будущее человечества? Должны ли разработчики и миллиардеры нести уголовную ответственность за тяжелые катастрофы, происходящие по вине искусственного интеллекта? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим резонансным анализом мирового экономического и технологического рынка со всеми своими близкими и знакомыми предпринимателями!

OpenAIДмитрий МедведевИскусственный интеллектФинансовый пузырь
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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