Xiaomi представила новую стиральную машину с тремя барабанами

·25·Технологии
Xiaomi представила новую стиральную машину с тремя барабанами

Компания Xiaomi представила еще одно примечательное устройство на рынке бытовой техники, начав прием предварительных заказов на новую стирально-сушильную машину серии Mijia. Согласно данным иксбт.ком, стоимость этого инновационного устройства с общей загрузкой 14 кг установлена на уровне 5000 юаней, а его главной особенностью является уникальная конструкция с тремя барабанами. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Ключевая особенность новинки заключается в наличии одного большого и двух дополнительных малых барабанов. Основной отсек рассчитан на стирку 11 кг белья, а два дополнительных барабана вместимостью по 1,5 кг каждый предназначены для раздельной и удобной стирки детской одежды и нижнего белья.

Компактные размеры и инновационная подача воды

Несмотря на то, что устройство состоит из трех независимых секций, его общие габариты практически идентичны стандартным 10-килограммовым стиральным машинам Mijia. Это позволяет без проблем встраивать его в стандартную мебель на кухне, балконе или в ванной комнате.

Модель также оснащена тремя отдельными системами подачи воды, что позволяет пользователям запускать различные циклы стирки одновременно. Для малых барабанов заявлен высокий коэффициент стирки — 1,95, а непрерывная подача чистой воды при полоскании минимизирует остатки моющих средств.

Искусственный интеллект и высокий уровень безопасности

Особое внимание уделено гигиеническим характеристикам устройства. Согласно представленным данным, система гарантирует уничтожение до 99,99% опасных бактерий, таких как золотистый стафилококк и кишечная палочка, а также различных вирусов.

Технологически устройство поддерживает управление с помощью естественных голосовых команд. Пользователю достаточно лишь описать тип ткани, цвет или характер пятен, и алгоритмы Xiaomi вместе с моделью МиМо сформируют персональные рекомендации, самостоятельно выбрав соответствующие параметры.

Устройство оснащено цельнометаллической рамой и усиленной системой амортизации, обеспечивающей стабильность даже при одновременной работе всех трех барабанов. Для управления можно использовать приложение Mi Home, голосовых помощников Миклав и Ксиао Ai, а также интеграцию с другими устройствами экосистемы Xiaomi АИоТ.

XiaomiMijiaСтиральная машинаТехнологииAIoT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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