Спорный гол в манчестерском дерби: Майкл Оуэн шокирован ошибкой VAR

·31·Спорт
Спорный гол в манчестерском дерби: Майкл Оуэн шокирован ошибкой VAR

Спорное решение, принятое в манчестерском дерби — одном из самых бескомпромиссных противостояний Английской Премьер-лиги, — вызвало резкое недовольство футбольной общественности и экспертов. Гол, забитый нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, и ошибка VAR в этом эпизоде привели в замешательство не только болельщиков, но и известных в прошлом футболистов. Эта ситуация вновь вывела в центр дискуссий тему механизмов работы системы видеоповторов и судейских ошибок в английском футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Спорный эпизод и первоначальное решение

На стадионе «Олд Траффорд», когда матч подходил к часовой отметке, произошел ключевой эпизод, повлиявший на судьбу встречи. Голландский бомбардир Эрлинг Холанд точно отправил мяч в сетку ворот соперника с острого угла. Изначально боковой арбитр зафиксировал офсайд, что вызвало ликование болельщиков хозяев. Однако бригада VAR тщательно изучила ситуацию и приняла решение засчитать гол.

Повторы показали, что быстрый нападающий оставался в правильном положении благодаря дистанции до защитника «Манчестер Юнайтед» Патрика Доргу, успешно замкнув прострел с левого фланга. Хотя положение норвежского футболиста было признано легитимным, другой участник эпизода оказался в центре скандала.

Эпизод с Энцо Фернандесом и реакция экспертов

Как сообщает Goal.com, основные претензии были направлены на действия аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса. Чемпион мира, находясь в офсайде, попытался нанести удар головой по пролетающему мимо мячу. Его соотечественник Лисандро Мартинес был вынужден вступить в борьбу с соперником. Тем не менее, судьи, приняв во внимание все обстоятельства, признали гол законным.

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн в интервью изданию GOAL не скрыл своего удивления этим решением. По его мнению, судьи могли потерять концентрацию, так как изначально проверяли позицию Холанда и чертили линии. Признавая, что подобные ситуации сложнее, чем кажутся со стороны, Оуэн подчеркнул, что в этот раз решение было крайне непонятным.

Резкая критика Майкла Оуэна

Майкл Оуэн, выступающий в качестве амбассадора Касино.орг, поддержал мнение легенды «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла, работающего экспертом на телеканале Sky Sports. Невилл также заявлял, что после такой грубой ошибки в столь важном матче должны последовать официальные извинения. По словам Оуэна, ситуация была предельно очевидной.

«Что может быть очевиднее, чем попытка удара головой в прыжке?!», — выразил свое недовольство эксперт, открыто заявив, что Фернандес тянулся к мячу и совершил движение, которое нарушает правило офсайда. Он добавил, что для него остается загадкой, почему судьи этого не заметили. Это событие вновь сделало актуальным вопрос о качестве судейства и системы VAR в Английской Премьер-лиге.

Эрлинг ХоландМайкл ОуэнМанчестер ЮнайтедМанчестер СитиVAR
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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