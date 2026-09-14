Равшан Хайдаров сделал заявление перед Азиатскими играми — первый соперник и секреты адаптации

·34·Спорт
Равшан Хайдаров сделал заявление перед Азиатскими играми — первый соперник и секреты адаптации

В преддверии крупнейшего и самого престижного спортивного события континента — Азиатских игр — прозвучало важное заявление олимпийской сборной Узбекистана. На официальной пресс-конференции, прошедшей в Японии, принимающей соревнования, главный тренер олимпийской сборной Узбекистана У-23 Равшан Хайдаров принял участие и раскрыл детали подготовки команды, а также основные цели на турнире. Опытный специалист назвал эти соревнования «малой Олимпиадой» для нашего континента и твердо подчеркнул, что узбекские футболисты, опираясь на тщательный план, разрабатывавшийся почти год, приехали бороться только за пьедестал и медали.

Также тренерский штаб объяснил, как удалось решить проблему четырехчасовой разницы во времени с Японией и адаптации к климатическим условиям благодаря учебно-тренировочным сборам, проведенным в Ташкенте и китайском городе Далянь. В матче открытия турнира наши соотечественники выйдут на поле против сборной Филиппин. Итак, насколько подопечные Равшана Хайдарова готовы к первому матчу турнира, когда начнется стартовая встреча на стадионе в городе Нагоя и смогут ли наши олимпийцы завоевать золотые медали Азиатских игр?

«Весь год готовились к медалям»: Смелая цель главного тренера

Наставник сборной Узбекистана У-23 остановился на престиже соревнований и чести страны:

  • Статус «малой Олимпиады»: «Азиатские игры — это очень масштабные соревнования для нашего континента, своего рода малая Олимпиада, в которой участвует множество видов спорта», — сказал Равшан Хайдаров;

  • Прибытие с лучшим составом: Было особо отмечено, что делегация Узбекистана прибыла с самыми лучшими и сильными спортсменами для достойного участия в соревнованиях;

  • Борьба за пьедестал: Тренер не стал скрывать главную задачу команды: «Мы весь год готовились к этому престижному турниру. Мы приехали, чтобы достойно защитить честь нашей Родины и бороться за медали».

Японское гостеприимство и 4-часовая разница: Как прошла адаптация?

Тренерский штаб разработал специальный график для поддержания физического состояния футболистов:

  • Благодарность хозяевам: Специалист поблагодарил японскую сторону, принимающую столь масштабные соревнования, за организацию и выразил уверенность, что турнир пройдет на высоком уровне;

  • Первоначальный план в Ташкенте: Работа по привыканию к четырехчасовой разнице во времени с Японией началась с тренировок в столице — Ташкенте;

  • Заключительный этап в Китае: Подготовка была продолжена контрольными матчами в китайском городе Далянь, климат которого очень похож на японский, а разница во времени составляет всего один час;

  • Полная адаптация: Равшан Хайдаров заявил, что никаких проблем с вопросами времени и климата не будет, и ребята уже полностью привыкли к новым условиям.

15 сентября: Старт против Филиппин и поле в Нагое

Детали первого испытания наших олимпийцев на групповом этапе:

  • Первый соперник — Филиппины: Сборная Узбекистана У-23 начнет свой путь на Азиатских играх 15 сентября матчем против команды Филиппин;

  • Время встречи: Эта важная игра начнется в 11:30 по ташкентскому времени;

  • Место проведения: Матч состоится на известном футбольном поле «Минато» в японском городе Нагоя;

  • Важность победного старта: Победа в первом матче будет иметь решающее значение для лидерства в группе и выхода в плей-офф с хорошим настроением.

Выступление олимпийской сборной Узбекистана У-23 под руководством Равшана Хайдарова на Азиатских играх находится в центре внимания всех поклонников узбекского футбола.

Как вы считаете, сможет ли сборная Узбекистана У-23 под руководством Равшана Хайдарова завоевать главный приз этих Азиатских игр — золотую медаль? С каким счетом вы ждете победу наших представителей в первом матче против Филиппин? Оставляйте свои прогнозы и мнения в комментариях, а также делитесь этой важной футбольной новостью, посвященной нашим олимпийцам, со всеми болельщиками национальной сборной и своими близкими!

Олимпийская сборная Узбекистана U-23Азиатские игрыРавшан ХайдаровЯпония
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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