Xiaomi начала поставки своих гигантских гибридных кроссоверов

Компания Xiaomi, занявшая прочные позиции в мире технологий, официально начала процесс поставок своего нового семейства гигантских гибридных кроссоверов Скйномад. Согласно данным иксбт.ком, на начальном этапе эти автомобили уже поступили к покупателям в 75 городах Китая, а глава компании Лэй Цзюнь лично принял участие в церемонии передачи первых машин в Шанхае и Сюйчжоу. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Четыре версии и технические возможности

Новая линейка включает четыре различные модификации. Базовая версия Н70 Pro FWD оценена в 209 900 юаней (около 31 300 долларов), Н70 Max AWD — 239 900 юаней (35 700 долларов), Н90 Max AWD — 269 900 юаней (39 700 долларов), а семиместная модель Н90 Max Эксплорер Эдитион предлагается по цене 299 900 юаней (44 100 долларов).

Более компактная модель Н70 имеет габариты 4960×1998×1765 мм и колесную базу 2950 мм, будучи рассчитанной на пять человек. Ее передние сиденья могут поворачиваться на 183 градуса, а задний ряд — откидываться на 135 градусов. Более крупный кроссовер Н90 достигает 5285 мм в длину при колесной базе 3080 мм, а салон организован по схеме 2+2+3.

Уникальные трансформации салона и комфорт

Для старшей модели заявлено 11 вариантов трансформации пространства кабины и максимальный объем багажника до 1831 литра. Специальные направляющие для сидений и центральной консоли позволяют превратить обычный кроссовер в транспортное средство с комфортом минивэна. Xiaomi позиционирует этот автомобиль как универсальное пространство на колесах.

По имеющимся данным, Скйномад может стать личной студией, кофейней на двоих, переговорной комнатой или семейной игровой зоной. Обе модели оснащены 9-литровым компрессорным холодильником, который может перемещаться по направляющим в полу. Для задних пассажиров предусмотрен специальный потолочный экран.

Дополнительное оборудование и впечатляющий запас хода

За дополнительную плату покупателям предлагаются проектор стоимостью 10 000 юаней (1500 долларов) и выдвижные подножки за 6000 юаней (900 долларов). Кроме того, флагманская версия Н90 Max Эксплорер Эдитион оснащена встроенной палаткой с электроприводом, образующей второй уровень.

С полностью заряженным аккумулятором и полным баком бензина общий запас хода составляет от 1351 до 1705 километров. Согласно заявлению Xiaomi, все модели семейства Скйномад могут заряжаться на станциях быстрой зарядки с 20 до 80 процентов всего за 18 минут.