В Ургенче 15-летний школьник на «Жигули» попытался скрыться от ДПС

В городе Ургенче Хорезмской области 15-летний учащийся 9-го класса на большой скорости управлял автомобилем ВАЗ-2107 и не подчинился законному требованию сотрудников ДПС об остановке.

Как выяснилось, подросток шумно передвигался по внутренним махаллинским дорогам. Несмотря на неоднократные сигналы инспекторов, он продолжил движение. В результате оперативных мер автомобиль был остановлен.

В отношении отца, передавшего управление автомобилем своему несовершеннолетнему ребенку, составлен протокол по части 2 статьи 135 Кодекса об административной ответственности. Машина помещена на штрафстоянку.

Отмечается, что 8 сентября в Хорезме было выявлено 1 824 нарушения правил дорожного движения. Из них 678 оказались грубыми нарушениями.