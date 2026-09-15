В Ургенче 15-летний школьник на «Жигули» попытался скрыться от ДПС

·37·Общество
В Ургенче 15-летний школьник на «Жигули» попытался скрыться от ДПС

В городе Ургенче Хорезмской области 15-летний учащийся 9-го класса на большой скорости управлял автомобилем ВАЗ-2107 и не подчинился законному требованию сотрудников ДПС об остановке.

Как выяснилось, подросток шумно передвигался по внутренним махаллинским дорогам. Несмотря на неоднократные сигналы инспекторов, он продолжил движение. В результате оперативных мер автомобиль был остановлен.

В отношении отца, передавшего управление автомобилем своему несовершеннолетнему ребенку, составлен протокол по части 2 статьи 135 Кодекса об административной ответственности. Машина помещена на штрафстоянку.

Отмечается, что 8 сентября в Хорезме было выявлено 1 824 нарушения правил дорожного движения. Из них 678 оказались грубыми нарушениями.

ХорезмУргенчВАЗ-2107Нарушение ПДД
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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