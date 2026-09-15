Азиатские игры. Подопечные Равшана Хайдарова разгромили Филиппины со счетом 5:1

Футбольная программа Азиатских игр началась с яркой и убедительной победы олимпийской сборной Нового Узбекистана. В рамках 1-го тура соревнований молодежная сборная Узбекистана У-23 вышла на поле против сверстников из Филиппин, забила пять безответных мячей в ворота соперника и оформила уверенную крупную победу со счетом 5:1. «Белые волки» под руководством опытного специалиста Равшана Хайдарова с первых минут завладели полной инициативой и установили мощный прессинг в штрафной площади соперника. Счет в матче на 30-й минуте открыл Уринбоев, а во втором тайме дубль вышедшего на замену Сайднуруллаева, быстрый гол Файзуллаева и точный удар Реимова окончательно сломили филиппинцев.

Удаление футболиста соперника на 51-й минуте (Муенс) в составе меньшинства и единственный ответный мяч, забитый Мерино, не смогли изменить сценарий игры. Наша сборная, ставшая лидером группы благодаря этой яркой победе, теперь 18 сентября проведет матч 2-го тура против Кувейта. Итак, насколько подопечные Хайдарова оправдали статус фаворитов турнира, каково соотношение сил перед предстоящей встречей с Кувейтом и как вырисовывается путь к золотой медали?

«Полное превосходство на зеленом поле»: хроника победы Узбекистана со счетом 5:1

Ключевые моменты и герои, решившие исход матча:

30-я минута — гол Уринбоева: волна за волной последовательных атак, начатых Муратбаевым, Хамидовым и Бахромовым, принесли результат в течение получаса, и Уринбоев открыл счет;

51-я минута — красная карточка: грубое действие филиппинцев дорого обошлось — Муенс был удален напрямую с поля, и соперник остался в меньшинстве;

60-я и 71-я минуты — безупречный дубль Сайднуруллаева: проявив активность в линией нападения, Сайднуруллаев продемонстрировал свое высокое мастерство и дважды поразил ворота соперника;

73-я минута — мастерство Файзуллаева: показав быструю и комбинационную игру, Файзуллаев застал врасплох защиту Филиппин и довел счет до 4:1 (в составе соперника на 63-й минуте Мерино забил один мяч);

80-я минута — точка от Реимова: устроив активный прессинг в конце матча, Реимов забил 5-й мяч в ворота филиппинцев и закрепил успех с крупным счетом.

Тактика Равшана Хайдарова и выбор основного состава

Тренерский штаб нашей сборной выпустил на матч боеспособный состав:

Надежная защита и полузащита: ворота защищал Муратбаев, а в защите и центре прочную дисциплину сохраняли Хамидов, Муртазоев, Ризакулов, Хайруллаев и Каримов;

Атакующий натиск: трио впереди в составе Джумаева, Бахромова и Уринбоева неустанно прорывало фланги соперника, создавая удобные моменты для Сайднуруллаева и Файзуллаева;

Быстрые замены: активные тактические изменения во втором тайме еще больше взвинтили темп игры, позволив легко преодолеть уставшую оборону соперника.

Вызов 2-го тура: барьер Кувейта и решающий бой 18 сентября

Планы на выход из группы и следующий этап:

Следующий соперник — Кувейт: во 2-м туре Азиатских игр сборная Узбекистана У-23 столкнется с Кувейтом, одним из серьезных представителей арабского футбола;

18 сентября, 15:00: это противостояние начнется в 15:00 по ташкентскому времени;

Путь в плей-офф: если подопечные Хайдарова одержат победу и над Кувейтом, они фактически досрочно оформлят путевку в следующий раунд и укрепят лидерство в группе.

Этот безжалостный и высокоинтенсивный старт молодежной сборной Узбекистана на Азиатских играх показывает, что наши футболисты уверенно шагают только к главной награде — золотым медалям.

А как считаете вы, сможет ли молодежная сборная Узбекистана У-23 столь же уверенно преодолеть барьер Кувейта во 2-м туре 18 сентября? Сможет ли команда Равшана Хайдарова стать главным фаворитом в борьбе за чемпионский пьедестал на нынешних Азиатских играх? Оставляйте свои мнения в комментариях и с гордостью делитесь этой статьей о яркой победе узбекского футбола на азиатских аренах со всеми любителями футбола и друзьями!