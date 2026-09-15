Глава Xiaomi провел неожиданный спарринг с гуманоидным роботом

·19·Технологии
Глава Xiaomi провел неожиданный спарринг с гуманоидным роботом

В мире современных технологий последние достижения в области робототехники вызывают серьезный интерес не только у специалистов, но и у руководителей крупных корпораций. Как сообщает издание Иксбт.ком, основатель Xiaomi Груп Лэй Цзюнь посетил компанию Unitree Роботикс, чтобы лично протестировать возможности гуманоидных роботов последнего поколения. Этот визит продемонстрировал новый этап взаимодействия между человеком и механическими системами под управлением AI. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

В ходе визита основатель Unitree Роботикс Ван Синсин лично сопровождал высокопоставленного гостя и провел презентацию разработок компании. Во время презентации произошло примечательное событие: гуманоидный робот подошел к демонстрационной машине под названием Xiaomi Скйномад Н90, внимательно посмотрел на нее и помахал рукой в знак приветствия. Подобные автономные действия свидетельствуют о том, насколько возрос потенциал современных роботов в восприятии окружающей среды и взаимодействии с объектами.

Боевые испытания с роботами

Самая захватывающая часть мероприятия пришлась на неожиданный физический контакт между человеком и роботом. Гость не только стал свидетелем демонстрации боевых искусств роботами, но и решил провести небольшой спарринг с одним из них. Лэй Цзюнь нанес удар по роботу, в результате чего механическое устройство слегка пошатнулось и сделало несколько шагов назад.

Тем не менее, высокотехнологичная система алгоритмической балансировки справилась со своей задачей на отлично. Робот мгновенно восстановил равновесие, предотвратив падение. Подобные испытания на практике подтвердили, что физическая прочность и устойчивость робототехнических изделий постоянно совершенствуются.

Стоит отметить, что связи между двумя компаниями имеют долгую историю. Ранее Лэй Цзюнь публично поблагодарил Ван Синсина за то, что пять лет назад инвестиционный фонд Шунвеи Капитал получил возможность инвестировать в проект Unitree. Сегодня плоды этого сотрудничества становятся очевидными.

Последние новости индустрии

В настоящее время Unitree Роботикс активно совершенствует свою продукцию. В частности, компания официально представила обновленный гуманоидный робот Г1+, который получил сразу шесть важных улучшений по сравнению с предыдущей моделью Г1. Роботы данного типа уже освоили навыки ведения боя, танцев и выполнения сложных физических движений.

В мире робототехники подобные опасные и интересные случаи наблюдались и ранее. Например, в рамках Всемирной конференции по робототехнике 2026 года (ВРК 2026) видеоролик, на котором основатель и генеральный директор ЗКГаме Чжао Тунъянь падает на землю после удара робота Т800, вызвал широкие дискуссии в интернете. Все это показывает необходимость дальнейшего усиления мер безопасности при работе с AI и роботами в будущем.

XiaomiUnitreeРобототехникаЛэй ЦзюньТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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