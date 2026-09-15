Samsung Galaxy S26 FE представлен в Индии

·1·Технологии
Samsung Galaxy S26 FE представлен в Индии

Компания Samsung расширила линейку своих новых флагманских устройств, объявив цену и основные технические характеристики бюджетного смартфона Galaxy S26 FE для индийского рынка. По данным иксбт.ком, долгожданный гаджет будет предложен покупателям только в одной версии — с 8 GB оперативной и 256 GB встроенной памяти. Об этом сообщает Иксбт.ком .

На индийском рынке цена этого смартфона составляет 80 000 рупий, или около 835 долларов США. Для сравнения, устройство в такой же модификации было выпущено на рынок США по цене 800 долларов. Покупателям будут предложены три уникальных цвета: Пистачио (фисташковый), Блуеберрй (синий) и Графите (графитовый).

Старт продаж нового Galaxy S26 FE запланирован на 18 сентября текущего года. Приобрести устройство можно будет через официальный интернет-магазин Samsung, крупные маркетплейсы, а также в избранных розничных сетях страны.

Дисплей и возможности производительности

Смартфон получил значительные улучшения по сравнению с предыдущими поколениями. В частности, он оснащен современным 6,7-дюймовым дисплеем Дйнамик AMOLED 2Кс. Экран поддерживает разрешение ФХД+, работает с частотой обновления 120 Hz, а его пиковая яркость достигает 1900 нит, что обеспечивает отличную видимость даже под прямыми солнечными лучами.

Высокая производительность устройства возложена на современный 3-нм процессор Exynos 2500. Этот чип позволяет без проблем справляться не только с повседневными задачами, но и с ресурсоемкими приложениями и играми.

Камера и автономность

Фотовозможности также не остались без внимания. Смартфон получил основной модуль камеры на 50 Мп с системой оптической стабилизации (ОИС). Также на задней панели установлены 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 8-мегапиксельная телефотокамера, обеспечивающая 3-кратный оптический и 30-кратный комбинированный зум.

Для автономной работы устройство оснащено аккумулятором емкостью 4900 mAh. Быстро восстановить заряд аккумулятора можно с помощью проводной зарядки мощностью 45 В или беспроводной зарядки мощностью 15 В. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту ИП68.

Что касается программного обеспечения, Samsung гарантирует пользователям долгосрочную стабильность. Смартфон работает на базе Android 17 с современным интерфейсом One UI 9. Самое важное, что производитель обещает семь поколений обновлений операционной системы и семь лет обновлений безопасности для этой модели.

SamsungGalaxy S26 FEAndroid 17Exynos 2500Смартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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