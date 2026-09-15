Родри впервые рассказал о своем переходе в «Барселону» — в чем секрет трансфера?

Наконец-то прояснились истинные причины одного из самых громких и неожиданных переходов на европейском трансферном рынке — перехода испанской суперзвезды Родри Эрнандеса из «Манчестер Сити» в каталонскую «Барселону». Полузащитник, который защищал цвета «горожан» с 2019 по 2026 год и стал центральным опорным элементом непобедимой машины Хосепа Гвардиолы, дал эксклюзивное интервью авторитетному испанскому изданию «Ла Вангуардиа», в котором высказал поразившие всю футбольную общественность критические и искренние признания. Родри рассказал, что никогда не планировал покидать манчестерский клуб, а напротив, мечтал завершить здесь всю свою профессиональную карьеру.

Однако масштабный процесс перестройки, начавшийся на «Этихаде», и новые вызовы после чемпионата мира вынудили его поставить точку в этой 7-летней блестящей эпохе. Испанская звезда, 4 раза поднимавшийся на вершину чемпионского пьедестала Английской Премьер-лиги и ставший автором единственного исторического гола в финале Лиги чемпионов, теперь начинает новую эру на «Камп Ноу». Так почему же Родри решил покинуть «Сити» именно сейчас, что означает перестройка в команде Гвардиолы, и сможет ли испанский полузащитник вернуть «Барселону» на вершину Европы?

«Я думал, что завершу здесь карьеру»: душевные переживания Родри

Новый лидер «Барселоны» прокомментировал свое решение следующим образом:

Безграничная благодарность Манчестеру: «Я всегда думал, что завершу карьеру в “Манчестер Сити”, потому что этот клуб дал мне абсолютно всё и изменил мою жизнь», — искренне поделился Родри;

Историческая эпоха с Гвардиолой: Футболист с гордостью вспомнил, что провел несравненно счастливые годы в стане «горожан» и был главным звеном одного из самых сильных и непобедимых периодов в истории английского футбола;

Отсутствие мыслей об уходе: Он подчеркнул, что никогда и не помышлял об уходе из Манчестера, полностью отдавая себя всем победным походам клуба.

Перестройка и новый вызов: путь к «Барселоне»

Решающие факторы трансфера и неожиданный поворот:

Волна обновления в «Сити»: «Я никогда не думал об уходе, но в клубе начался период серьезной перестройки», — намекнул Родри на политику руководства английского клуба по формированию нового поколения;

Выводы после Мундиаля: Испанская звезда почувствовал, что по окончании чемпионата мира его карьере требуется новая мотивация и свежее дыхание: «После чемпионата мира я пришел к твердому выводу, что мне нужен новый вызов»;

Главный проект Каталонии: Приход Родри в центр поля для ныне возрождающейся «Барселоны» стал главным фактором, выводящим игру команды на глобальный уровень.

7-летняя гегемония и 12 трофеев: золотое наследие Родри в Англии

Уникальная статистика за период с 2019 по 2026 год:

4 титула в Английской Премьер-лиге: Родри 4 раза примерил золотые медали чемпиона Англии в составе «Манчестер Сити»;

Лига чемпионов и Клубный чемпионат мира: Помимо того, что он стал автором победного гола в финале, принесшего исторический требл в 2023 году, он добился статуса сильнейшей команды мира;

Коллекция английских кубков: За время своей карьеры он 2 раза побеждал в Кубке Англии, 3 раза в Кубке Лиги, а также завоевывал Суперкубок Англии;

Сильнейший опорный полузащитник мира: На протяжении 7 сезонов он доказывал, что является самым стабильным и высокоинтеллектуальным плеймейкером современного футбола.

Ожидается, что переход Родри Эрнандеса в стан каталонского гранда кардинально изменит баланс сил не только на поле «Барселоны», но и во всей Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Как вы думаете, означает ли уход Родри из «Манчестер Сити» официальное завершение великой эры под руководством Гвардиолы, или английский клуб станет еще сильнее за счет перестройки? Сможет ли Родри сделать «Барселону» главным фаворитом Лиги чемпионов, как прежде? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь подробностями этого исторического трансфера в мировом футболе со всеми футбольными фанатами и друзьями!