В Намангане 66-летняя женщина упала в 4-метровый колодец

В Чустском районе Наманганской области 66-летняя женщина упала в колодец глубиной 4 метра на территории своего дома. Спасатели МЧС благополучно извлекли ее.

Как сообщается, инцидент произошел 12 сентября в 06:46 в одном из домов по улице Мукими махалли «Ходжаабад». Женщина упала в колодец по неосторожности.

После поступления сообщения через систему «112» спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия, вытащили 66-летнюю женщину из колодца и передали ее медицинским работникам.

По данным МЧС, состояние женщины хорошее. В результате инцидента она не получила телесных повреждений.