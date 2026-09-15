В Ташкентском метро за день перевезено рекордное количество пассажиров

·28·Узбекистан
В Ташкентском метро за день перевезено рекордное количество пассажиров

14 сентября в Ташкентском метрополитене был зафиксирован новый рекорд по количеству пассажиров. В этот день услугами метро воспользовались 1 165 550 пассажиров.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 8 мая, тогда услугами метро воспользовался 1 117 061 пассажир.

Поток пассажиров был особенно высоким на станциях «Чинор», «Сергели», «Чоштепа», «Алмазар», «Чиланзар», «Буюк ипак йули», «Дустлик» и «Беруни».

Специалисты ожидают, продолжения роста пассажиропотока. В октябре прогнозируется, что суточное число пассажиров достигнет 1,2 миллиона человек.

Кроме того, администрация метрополитена планирует отдельно выявить 1 200 000-го пассажира и вручить ему специальный подарок или предоставить льготу.

В связи с увеличением числа пассажиров движение поездов также оперативно координируется в зависимости от потока.

Ташкентский метрополитенстанция Чиноррекорд Ташкентского метрополитенатранспорт Ташкента
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Бухаре произошел пожар на нефтехранилищеВ Бухаре произошел пожар на нефтехранилищеСегодня, 12:35В Чиланзаре вдоль Анхора построят новый паркВ Чиланзаре вдоль Анхора построят новый паркСегодня, 09:50Землетрясение в Оше ощущалось и на территории УзбекистанаЗемлетрясение в Оше ощущалось и на территории УзбекистанаСегодня, 09:46Сенатор Хусан Эрматов бьет тревогу по поводу реформы алфавита: когда вступит в силу единый стандарт?Сенатор Хусан Эрматов бьет тревогу по поводу реформы алфавита: когда вступит в силу единый стандарт?Сегодня, 09:45Студенты вернулись к учебе: пассажиропоток в Ташкентском метро превысил 228 тысячСтуденты вернулись к учебе: пассажиропоток в Ташкентском метро превысил 228 тысячСегодня, 00:47Новый напиток с тремя «ноль» от Кока-Кола: будут ли продавать в Узбекистане?Новый напиток с тремя «ноль» от Кока-Кола: будут ли продавать в Узбекистане?Сегодня, 00:44
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?