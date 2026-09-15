В Ташкентском метро за день перевезено рекордное количество пассажиров

14 сентября в Ташкентском метрополитене был зафиксирован новый рекорд по количеству пассажиров. В этот день услугами метро воспользовались 1 165 550 пассажиров.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 8 мая, тогда услугами метро воспользовался 1 117 061 пассажир.

Поток пассажиров был особенно высоким на станциях «Чинор», «Сергели», «Чоштепа», «Алмазар», «Чиланзар», «Буюк ипак йули», «Дустлик» и «Беруни».

Специалисты ожидают, продолжения роста пассажиропотока. В октябре прогнозируется, что суточное число пассажиров достигнет 1,2 миллиона человек.

Кроме того, администрация метрополитена планирует отдельно выявить 1 200 000-го пассажира и вручить ему специальный подарок или предоставить льготу.

В связи с увеличением числа пассажиров движение поездов также оперативно координируется в зависимости от потока.