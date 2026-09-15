В Фергане осудили родителей, пытавшихся продать своего 1,5-годовалого сына

·43·Общество
В Фергане осудили родителей, пытавшихся продать своего 1,5-годовалого сына

В Ташлакском районе Ферганской области вынесен судебный приговор супругам, которые пытались продать своего 1,5-годовалого сына за 35 тысяч долларов.

Согласно судебным документам, в семье было трое несовершеннолетних детей. Муж и жена согласились отдать младшего ребенка за деньги из-за долгов и тяжелого финансового положения.

В апреле 2026 года они договорились с малознакомым лицом о передаче ребенка и решили продать его за 35 тысяч долларов. Лицо, общавшееся с ними в качестве покупателя, сообщило об этом в правоохранительные органы.

11 апреля в ходе оперативного мероприятия женщина была задержана в момент написания расписки, а мужчина — при получении оговоренных денег.

По приговору суда мужчина приговорен к 6 годам лишения свободы, а женщина — к 5 годам. Отбывать наказание они будут в колониях общего режима.

Трое несовершеннолетних детей супругов переданы на попечение родственников.

Ферганская областьТашлакский районпродажа ребенкасудебный приговор
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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