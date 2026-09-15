Что имели в виду под фразой «у жизни есть кулаки»? Вазира Юнусова дала пояснение (видео)

·42·Культура
Что имели в виду под фразой «у жизни есть кулаки»? Вазира Юнусова дала пояснение (видео)

Актриса Вазира Юнусова в интервью каналу «Daryo Lifestyle» рассказала о роли женщины и мужчины в семье, взаимной поддержке в тяжелых ситуациях и ответственности в браке.

«Бывали времена, когда я готовила баламуту. Бывали дни, когда встречала мужа обычной баламутой или халвайтаром. А потом мы вместе смеялись и ели это блюдо. Не зря говорят «турмуш» (жизнь/быт). Наши предки оставили нам такие прекрасные поговорки, притчи и пословицы.

Фраза «у жизни есть кулаки» вовсе не означает, что мужчина должен бить женщину. Напротив, в таких ситуациях женщина должна стоять плечом к плечу со своим мужчиной. Нужно быть умной женщиной.

Мужчина — голова, а женщина — шея. Говорят: «Куда женщина повернет, туда и мужчина пойдет». Поэтому в любой ситуации важно понимать друг друга.

Например, мужчина может прийти с улицы раздраженным, с расшатанными нервами. В такой момент говорят: «Не трогай его, не трогай». Если начать пилить, начнется ссора или еще что-то. В такие моменты, наоборот, нужно немного себя сдержать», — сказала актриса.

Вазира Юнусова также высказалась о финансовых вопросах в семье и ожиданиях супругов друг от друга.

«Из года в год выходят новые телефоны. Кто-то говорит: «Подруга купила в магазине iPhone 16, 17, 18, я тоже должна купить». В такие моменты нужно быть благодарным за то, что есть, и сказать: «Вот, возьми, это всё, что у меня есть». Ведь материальные вещи ничего не дают, главное — ласковое слово мужчины.

Но и мужчина не должен зазнаваться. Принесите хотя бы букет цветов», — поделилась своими мыслями актриса.

Вазира ЮнусоваDaryo Lifestyleсемейные отношенияответственность в семье
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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