Флагман Honor с новым чипом Snapdragon протестирован перед презентацией

·32·Технологии
Флагман Honor с новым чипом Snapdragon протестирован перед презентацией

Предстоящий флагманский смартфон Honor появился в бенчмарке Geekbench незадолго до официальной презентации. Согласно данным иксбт.ком, устройство, которое ожидается к показу в Китае 28 сентября, предположительно получит название Магик 9 Pro Max и будет включать в себя самые передовые технологические решения. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Устройство под номером ВКЛ-АН20 оснащено кристаллом Qualcomm СМ8975, который, по мнению инсайдеров, является процессором Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro. Этот чип привлекает внимание тем, что впервые в истории мобильных устройств достиг сверхвысокой частоты 5 GHz.

Производительность процессора и технические характеристики

Конфигурация нового процессора включает два сверхпроизводительных ядра, способных разгоняться до частоты 5,01 GHz. Также в системе присутствуют три ядра с частотой 4,03 GHz и еще три энергоэффективных ядра, работающих на частоте 3,74 GHz. За графические задачи отвечает современный модуль Адрено 850.

Согласно базе данных Geekbench, протестированный смартфон имеет 14,78 GB оперативной памяти (ожидается, что в финальной розничной версии этот показатель составит 16 GB). Аппарат работает под управлением новейшей операционной системы Android 17 и фирменной оболочки МагикОС от Honor.

Результаты бенчмарка

В одноядерном тесте Geekbench 6 новое устройство набрало 3448 баллов, а в многоядерном — 9353 балла. Для сравнения, глобальный Магик 8 Pro предыдущего поколения (Snapdragon 8 Элите Ген 5) показывал 3664 балла в однопоточном режиме и около 7650 баллов в многопоточном.

Стоит отметить, что этот же чип СМ8975 ранее тестировался в устройстве Xiaomi 18 Pro Max, где показал более высокие результаты. Однако специалисты отмечают, что в обоих случаях использовались разные версии Geekbench, поэтому их нельзя сравнивать напрямую.

HonorSnapdragonGeekbenchСмартфонAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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