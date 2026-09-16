В Беруни при содействии сотрудников БПИ примирились две семьи

Согласно судебным приказам Межрайонного суда по гражданским делам Берунийского района от 14 августа и 4 сентября 2026 года, в пользу Н.Е. and М.А. было предусмотрено взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей, находящихся на их воспитании, с их супругов.

Данный судебный приказ поступил в производство Берунийского районного отдела Бюро, отделом было возбуждено исполнительное производство, о чем были уведомлены председатели махаллей по месту жительства взыскателей.

Государственным исполнителем отдела совместно с председателем махалла была проведена разъяснительная работа с целью примирения распавшихся семей.

В результате 15 сентября текущего года стороны обратились в Берунийский районный отдел Бюро, заявив, что в настоящее время они проживают вместе, и подали заявление с просьбой прекратить исполнение судебного решения о взыскании алиментов.

В результате несовершеннолетние дети будут воспитываться в полноценной семейной атмосфере.