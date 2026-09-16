500 млн евро и невскрытое письмо: раскрыта тайна века о попытке «Интера» купить Месси

·41·Спорт
500 млн евро и невскрытое письмо: раскрыта тайна века о попытке «Интера» купить Месси

Наконец-то раскрыта одна из самых громких и невероятных трансферных тайн в истории мирового футбола. Бывший президент миланского «Интера», известный миллиардер Массимо Моратти признался, что в 2012 году пошел на беспрецедентный риск, чтобы перевезти живую легенду «Барселоны» Лионелья Месси в Италию. В своем заявлении авторитетному изданию «Sport.ес» Моратти сообщил, что предложил немыслимую для того времени астрономическую сумму — ровно 500 миллионов евро. Глава клуба отправил своего вице-президента в Барселону специальным рейсом для официального предложения и переговоров.

Однако аргентинский гений даже не стал распечатывать письмо с этим официальным предложением и ответил отказом, не интересуясь деталями. Позже Моратти вспоминал, что лично созванивался с Месси и услышал от нападающего хладнокровный и преданный ответ: «Я ценю ваш интерес ко мне, но хочу завершить карьеру только в "Барселоне"». Итак, какая часть из предложенных Месси в 2012 году 500 миллионов евро приходилась на трансфер, а какая — на зарплату, почему деньги не заинтересовали аргентинского гения и как изменилась бы история футбола, если бы этот переход состоялся?

«Невероятный риск»: предложение Моратти на 500 миллионов евро

Детали грандиозного шага босса миланского клуба:

  • Беспрецедентные 500 миллионов: в 2012 году — в период пиковой формы Месси, установившего мировой рекорд по количеству голов в одном календарном году (91 мяч), Моратти подготовил крупнейшее финансовое предложение в истории футбола;

  • Спецпосланник в Барселоне: чтобы лично контролировать переговоры и добиться соглашения, вице-президент «Интера» с официальными документами вылетел напрямую в столицу Каталонии;

  • Невскрытое письмо: Лео отказался даже знакомиться с финансовыми условиями предложения и поставил точку, не вскрывая конверт, так как считал себя игроком, которого не может купить ни один клуб.

«Я хочу завершить карьеру здесь»: личный ответ Месси

Правда о личной беседе Массимо Моратти с Лео:

  • Личный звонок: Моратти все же не сдался и сумел выйти на прямую связь со звездой футбола;

  • Преданность превыше денег: Месси, проявив уважение к итальянскому функционеру, твердо обозначил свою позицию: «Я ценю ваш интерес, но хочу завершить всю свою карьеру только в "Барселоне"»;

  • Признание Моратти: «Я понимал ситуацию, но попытался заинтересовать его деньгами — и это совершенно не сработало. Таковы были его простые и твердые слова», — с сожалением вспоминает бывший президент.

Если бы Месси перешел в Италию: как изменился бы футбол?

Вероятное историческое влияние этого трансферного сценария:

  • Перенос дуэли с Криштиану Роналду: если бы Месси перешел в гранд Серии А в 2012 году, его противостояние с Роналду, уехавшим в Италию несколькими годами позже, продолжилось бы не в Испании, а именно на Апеннинском полуострове;

  • Новая гегемония «Интера»: миланский клуб, столкнувшийся с кризисом после ухода Жозе Моуринью, благодаря фактору Месси мог еще несколько лет оставаться непревзойденной силой в европейском футболе;

  • Изменение эры «Барселоны»: каталонский клуб, оставшись без Месси, мог лишиться триумфов в Ла Лиге в последующие годы и в Лиге чемпионов 2015 года.

Отказ Лионелья Месси в 2012 году даже рассматривать предложение в полмиллиарда евро остался образцом века, показавшим, что истинная футбольная честь и бесконечная преданность клубу стоят выше любого богатства.

Как вы думаете, была ли карьера Лионелья Месси еще более яркой, если бы в 2012 году он согласился на предложение «Интера» в 500 миллионов евро и переехал в Италию, или же он принял самое правильное историческое решение, оставшись в «Барселоне»? Как вы оцениваете этот поступок Месси, доказавший, что деньги решают далеко не все? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом закулисной правды футбольной истории со всеми любителями футбола и фанатами Месси!

Лионель МессиМассимо МораттиИнтер Милантрансфер 500 миллионов евро
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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