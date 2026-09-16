С 2027 года двухлетние дипломы отменяются: в системе вводится понятие «тиббиёт оғаси» (медбрат)!

·1·Общество
С 2027 года двухлетние дипломы отменяются: в системе вводится понятие «тиббиёт оғаси» (медбрат)!

В системе национальной системы здравоохранения и медицинского образования Узбекистана начинается период масштабных реформ, коренным образом меняющих многолетние традиционные правила. Стало известно, что начиная со следующего учебного года в медицинских техникумах и колледжах страны официально прекращается практика подготовки медсестер на основе двухлетних учебных программ. Это означает, что действующие двухлетние техникумы смогут принять студентов в последний раз только в текущем учебном году. Согласно новому порядку, устаревшее направление «сестринское дело» будет полностью пересмотрено, и на его основе широко внедрятся специальность «дело медицинского сопровождения», а также направление бакалавриата «высшее дело медицинского сопровождения» в высших учебных заведениях.

Самым примечательным аспектом стало то, что выпускникам данного направления присваивается квалификационный статус медсестры, а мужчинам-специалистам — официально «тиббиёт оғаси» (медбрат). В целях резкого увеличения доли кадров с высшим образованием в сфере, государственный грант и заказ по данному направлению будут ежегодно увеличиваться не менее чем на 20 процентов до 2030/2031 учебного года. Ну а почему техникумы прекращают подготовку медсестер, что изменит статус «тиббиёт оғаси» для медицинских работников-мужчин и какую новую струю принесет новая система бакалавриата в сферу здравоохранения?

«Последний прием на двухлетние программы»: Исторические изменения в медицинских техникумах

Новый порядок, внедряемый по подготовке средних медицинских кадров:

  • Отмена 2-летнего приема: В медицинских техникумах прекращается обучение и прием средних медицинских работников на основе двухлетних краткосрочных учебных программ;

  • Последний шанс: Существующие медицинские техникумы получат право принимать учащихся по старой системе и двухлетним стандартам только в текущем году;

  • Адаптация к международным стандартам: Решение принимается в целях повышения квалификации палатных и процедурных медсестер в медицине, освоения передовой зарубежной клинической практики ухода за больными.

Суть новых направлений: «Медицинское сопровождение» и «Тиббиёт оғаси»

Детали новых специальностей, создаваемых в системе образования:

  • «Дело медицинского сопровождения»: Вместо традиционного направления «сестринское дело» формируется специализированное направление, включающее современные навыки клинического ухода и мониторинга;

  • Бакалавриат «Высшее дело медицинского сопровождения»: На базе высшего сестринского дела расширяется система подготовки полноценных специалистов со степенью бакалавра с высшим образованием;

  • Квалификация «Тиббиёт оғаси»: Женщинам, окончившим бакалавриат, присваивается статус медсестры, а специалистам-мужчинам — официальный квалификационный статус «тиббиёт оғаси» (медбрат);

  • Ежегодный рост грантов на 20 процентов: Государственный заказ по высшему медицинскому сопровождению будет непрерывно увеличиваться не менее чем на 20 процентов в год до 2030/2031 учебного года, расширяя масштаб обучения на бюджетной основе.

Новый этап высшей медицины: что выиграют пациенты и больницы?

Стратегические результаты, ожидаемые специалистами сферы:

  • Повышение квалификации и ответственности: Медсестры и медбратья с высшим образованием не будут ограничиваться простыми процедурами, а станут полноправными помощниками врача в сложных реанимационных, диагностических и терапевтических процессах;

  • Интерес мужчин к сфере: Законодательное закрепление официального статуса «тиббиёт оғаси» и предоставление высшего образования послужит увеличению числа кадров-мужчин в медицине;

  • Признание в зарубежных клиниках: Диплом высшего бакалавриата обеспечит узбекским медсестрам возможность свободно работать в международном медицинском сообществе и легко проходить процессы нострификации.

Данный коренной поворот, осуществляемый в медицине Узбекистана, стал смелым шагом на пути поднятия низового звена здравоохранения до высшего уровня и оказания высококвалифицированной медицинской помощи каждому пациенту.

По вашему мнению, разве 2-летнего обучения в техникуме было недостаточно для того, чтобы стать рядовой медсестрой — сможет ли поднятие системы до уровня высшего бакалавриата повысить качество услуг в больницах? Как вы смотрите на присвоение специалистам-мужчинам статуса «тиббиёт оғаси»? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь подробностями этих исторических изменений в медицинском образовании со всеми медицинскими работниками, абитуриентами и близкими!

Медицинское образование Узбекистанадело медицинского сопровождениятиббиёт оғасигрант 2030/2031
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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