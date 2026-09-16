Вышел интерфейс One UI 9.0 для устройств Samsung Galaxy

Согласно данным Иксбт.ком, компания Samsung официально объявила о начале глобального релиза нового интерфейса One UI 9.0 на базе Android 17. Это программное обеспечение, изначально представленное на устройствах Galaxy Z Фолд8 Ultra, З Фолд8 и З Флип8, теперь стало доступно для флагманских смартфонов серии Galaxy S26, включая модели Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra. Обновление первоначально развертывается на рынках Южной Кореи и США. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В рамках обновленной операционной системы были значительно расширены возможности AI, внедрены передовые инструменты для обработки видеоконтента, перевода, работы с документами, персонализированных рекомендаций и обеспечения безопасности. В частности, интересная функция под названием Мй ФанКам позволяет пользователю выбрать конкретного человека на записанном видео. После этого AI отслеживает движения объекта, автоматически удерживая его в центре кадра и устраняя необходимость ручного монтажа.

Изменения в AI и персональном управлении

Функция Нов Бриеф в системе была преобразована в более гибкие персональные ленты и дополнена редактируемыми карточками, позволяющими пользователю самостоятельно выбирать содержание ежедневных сводок. Функция Нов Нудге анализирует контекст процессов на смартфоне и рекомендует соответствующие действия. Например, при обсуждении встречи в переписке система предлагает открыть данные бронирования или сохранить адрес. Также Креативе Студио анализирует предстоящие события и предлагает идеи для создания тематических открыток, например, ко дню рождения друга.

Текстовый и голосовой переводчик Интерпретер также получил ряд нововведений. Режим Треад Виев позволяет быстро возвращаться к предыдущим фразам, сохраняя структуру переведенного диалога, а Конверсатион Моде стал работать быстрее. При использовании совместимых наушников Galaxy Buds сократилась задержка передачи переведенной речи. Сканер документов получил способность исправлять неточности на страницах книг и загнутых краях бумаги, а также удалять пальцы, попавшие в кадр, с помощью улучшенного инструмента Фингер Эрасер.

Меры безопасности и защиты

В One UI 9.0 особое внимание было уделено вопросам безопасности. Сводки Секуритй Бриеф через Нов Бриеф предупреждают о потенциально опасных программах, приложениях из неизвестных источников и избыточных разрешениях. Привакй Алертс с помощью AI на самом устройстве выявляет подозрительные попытки приложений получить доступ в фоновом режиме. Кроме того, Samsung расширила географию работы функции Скам Детектион, которая определяет потенциально мошеннические звонки, запуская её в новых странах и на новых языках.