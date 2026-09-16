Микель Мерино сравнил Макса Доумена с Ламином Ямалем

Полузащитник лондонского «Арсенала» Микель Мерино отметил сходство между молодым талантом команды Максом Доуменом и звездой «Барселоны» Ламином Ямалем. Опытный испанский футболист высоко оценил бесстрашный характер и исключительный талант юного воспитанника академии, предсказав ему большое будущее. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Sky Sports, Микель Мерино поделился своим мнением о партнере по команде и юном даровании. По его словам, Макс Доумен, несмотря на свой возраст, уже демонстрирует способность играть наравне с опытными футболистами основного состава. Это вызывает большой интерес у болельщиков и экспертов.

Схожий характер и бесстрашие

По мнению Мерино, ключевой чертой, объединяющей Доумена и Ямаля, является их характер. Ламин Ямаль , ставший одной из самых ярких звезд мирового футбола, начал блистать в составе «Барселоны» еще в 16 лет и одержал победу на чемпионате Европы со сборной Испании.

Испанский полузащитник подчеркнул, что оба подростка не знают страха, выступая на больших аренах. Они не боятся быть в центре внимания, показывают свою лучшую игру в ситуациях высокого давления и чувствуют себя свободно даже в матчах против самых известных имен в футбольном мире.

Здоровая атмосфера и развитие

В то же время было особо отмечено, как важно для футболистов, оказавшихся в центре внимания в столь раннем возрасте, твердо стоять на ногах. Мерино отметил, что при работе с такими уникальными талантами важно соблюдать баланс между поощрением и демонстрацией реального положения дел.

По его словам, лучшее качество таких игроков, как Ламин Ямаль и Макс Доумен, заключается в том, что, несмотря на свой огромный талант, они остаются очень скромными. Они всегда стремятся учиться и готовы прислушиваться к советам опытных товарищей по команде.

Наставник «Арсенала» и партнеры по команде рады, что в составе есть такой молодой талант, однако подчеркнули, что для его роста иногда необходима строгость. Макс Доумен своим поведением доказывает, что он хороший парень, стремящийся к покорению новых вершин.