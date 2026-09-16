Громкая сенсация в Кубке!: «Газалкент» выбил «Коканд-1912» из турнира

Матчи 1/8 финала Кубка Узбекистана продолжают преподносить неожиданные результаты, настоящий накал страстей и свойственные кубковым турнирам сенсации. На этой стадии соревнований представитель Пролиги клуб «Газалкент» на своем поле принял опытный и именитый «Коканд-1912» и одержал историческую победу со счетом 2:1. Хотя перед началом встречи большинство болельщиков фаворитами считали представителей долины, подопечные Зайниддина Таджиева с первых минут матча продемонстрировали неуступчивый атакующий и дисциплинированный футбол. Уже на 7-й минуте Сухроб Садиржонов быстрым голом открыл счет, а на 75-й минуте второго тайма Диёр Таджиев забил второй мяч, укрепив преимущество хозяев.

Известный легионер кокандцев Сильванус Нимели на 81-й минуте отыграл один гол и попытался вернуть интригу, однако в оставшиеся минуты газалкентцы хладнокровно защищались и сумели удержать победный счет. В результате клуб «Газалкент» триумфально завоевал путевку в четвертьфинал Кубка Узбекистана. Ну а какую тактику против фаворита применил Зайниддин Таджиев, почему «Коканд-1912» так рано распрощался с турниром и как далеко сможет зайти главный сенсационный клуб Кубка на следующем этапе?

«Удары на 7-й и 75-й минутах»: Хроника противостояния

Ключевые события бескомпромиссного матча:

7-я минута (1:0): «Газалкент» начал встречу с резких атак, и Сухроб Садиржонов стал автором быстрого гола, спутав все карты соперника;

75-я минута (2:0): Пошедшие вперед в поисках восстановления равновесия кокандцы были наказаны в контратаке — Диёр Таджиев увеличил разницу в счете до двух мячей, приблизив свою команду к победе;

81-я минута (2:1): Нападающий «Коканда-1912» Сильванус Нимели сократил отставание, привнеся в концовку игры горячий драматизм;

Путевка в четвертьфинал: Проявившие мужество до самого финального свистка арбитра хозяева вырвали победу со счетом 2:1 и стали участниками 1/4 финала.

Силы, брошенные на кубковую битву: Стартовые составы

Футболисты, выведенные на поле тренерами обеих команд:

Состав «Газакента»: Асрор Кенжаев (вратарь), Озод Ибодуллаев, Хожиакбар Юсуфбоев, Адам Присяжнюк, Сухроб Садиржонов, Абдурахмон Абдуллаев, Диёр Таджиев, Кодирбек Мамасов, Иван Коршунов, Лазиз Мирзаев, Умид Тургунов;

Состав «Коканда-1912»: Рахимжон Давронов (вратарь), Аслиддин Тоштемиров, Алишер Салимов, Шота Гвазава, Жавохир Ҳусанов, Шохрух Гадоев, Сильванус Нимели, Зафар Хакимов, Гуломхайдар Гуломов, Андро Гиоргадзе, Акбар Уктамов;

Характер на поле: Участник Пролиги продемонстрировал гораздо более высокую мотивацию и боевой дух по сравнению с соперником, имеющим именитый состав, богатый легионерами.

Успех подопечных Зайниддина Таджиева и поражение соперника

Аналитические выводы экспертов по итогам матча:

Правильно выбранная тактика: Зайниддин Таджиев отлично наладил баланс между обороной и атакой, эффективно воспользовавшись слабыми местами соперника при стандартных положениях и контратаках;

Просчеты кокандцев: Вылет из Кубка уже в 1/8 финала команды «Коканд-1912», перед которой руководством и болельщиками ставились большие цели, наверняка породит серьезные вопросы внутри клуба;

Статус «темной лошадки» в Кубке: Пробившийся в четвертьфинал «Газалкент» отныне стал самым опасным и крепким орешком для любого гранд-клуба турнира.

Эта мужественная победа команды «Газалкент» в очередной раз доказала, что в нашем национальном футболе имя и статус не всегда определяют конечный результат, а желание и воля на поле превыше всего.

А как считаете вы, сможет ли «Газалкент» продолжить свое бурное шествие в кубковых матчах и дойти до полуфинала или даже главного финала? Стало ли столь неожиданное поражение опытного «Коканда-1912» следствием ошибки тренера или самоуспокоенности футболистов? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь подробностями этой горячей сенсации Кубка Узбекистана со всеми футбольными болельщиками и друзьями!