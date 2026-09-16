Бюронинг Элликқал’а туман бўлими томонидан қарорлар ижроси таъминланмоқда

За истекший период текущего года Элликкалинским районным отделом Бюро обеспечено исполнение в общей сложности 11 165 исполнительных документов на сумму 148,3 млрд сумов, фактически взыскано 70,8 млрд сумов.

Из них по исполнительным документам, связанным со взысканиями в пользу государства, на сумму 95,2 млрд сумов обеспечено исполнение 7 003 документов, фактически взыскано 53,8 млрд сумов.

По исполнительным документам, связанным со взысканиями в пользу физических лиц, на сумму 5 млрд сумов обеспечено исполнение 666 документов, фактически взыскано 2,3 млрд сумов, а в различные тетради (реестры) направлено в общей сложности 1 млрд 529 млн сумов.

По 985 делам о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей взысканы алиментные средства на общую сумму 6 млрд 486 млн сумов, 40 отцов-плательщиков алиментов обеспечены работой, а при вмешательстве «махаллинской семерки» достигнуто примирение в общей сложности 49 семей.

В настоящее время работа в этом направлении продолжается.