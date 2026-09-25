В Ташкентской области помощник прокурора задержан при получении 4700 долларов

Выявлен факт вымогательства денег у гражданина со стороны помощника прокурора Аккурганского района Ташкентской области. В ходе оперативного мероприятия, проведенного Службой государственной безопасности совместно с Управлением собственной безопасности Генеральной прокуратуры, должностное лицо было задержано при получении 4700 долларов США.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что он обещал решить вопрос гражданина, связанный с куплей-продажей автомобиля, а также содействовать в получении льготного кредита в банке на сумму 600 млн сумов.

За это в общей сложности было запрошено 12 тысяч долларов. Из них 4700 долларов были получены во время оперативного мероприятия, а ранее, как стало известно, были переданы еще 1300 долларов.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Граждан призвали сообщать о случаях коррупции или других правонарушений по короткому номеру 1520 СГБ. Согласно официальным данным, конфиденциальность личности заявителя гарантируется.