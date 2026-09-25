Сравнение Oppo Финд Кс10 Pro Max и Samsung Galaxy З Фолд8

Известный инсайдер Ice Universe сравнил программные возможности двух ведущих флагманов на рынке мобильных технологий — Samsung Galaxy З Фолд8 и новейшего Oppo Финд Кс10 Pro Max. иксбт.ком сообщает, что в процессе тестирования особое внимание было уделено анимациям интерфейса и элементам микроанимации устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По словам эксперта, наиболее заметная разница проявляется при открытии и закрытии альбомов в приложении галереи. Оболочка КолорОС 17 на устройстве Oppo Финд Кс10 Pro Max разворачивает интерфейс именно из точки касания пользователя и сворачивает его с такой же плавностью.

В то же время отмечается, что аналогичный процесс перехода в Samsung Galaxy З Фолд8 и его интерфейсе One UI 9.0 выглядит более резким и лишен специальной анимации. Это не может не влиять на пользовательский опыт.

Различия в интерфейсах

Ранее Ice Universe уже демонстрировал другие интересные особенности оболочки КолорОС 17, включая динамические световые эффекты, привлекающие внимание пользователя, и небольшие интерактивные отклики на действия. По его мнению, именно такие мелкие детали формируют ощущение целостного и «живого» интерфейса.

Согласно анализу, Samsung в этом плане значительно отстает от компании Oppo. Складывается впечатление, что One UI 9.0 недостаточно проработана на уровне микроанимаций.

В настоящее время КолорОС 17 демонстрирует более активный подход к плавным переходам и привязке анимаций непосредственно к действиям пользователя. Это имеет важное значение для повседневного использования современными владельцами смартфонов.