Xiaomi Mijia Смарт Термометер 3 Pro стал хитом

·28·Технологии
Xiaomi Mijia Смарт Термометер 3 Pro стал хитом

Новый умный термометр и гигрометр Mijia Смарт Термометер 3 Pro от компании Xiaomi добился большого успеха еще до начала продаж. Как сообщает издание иксбт.ком, устройство собрало 670 000 юаней на краудфандинговой платформе Xiaomi Ёупин, а в проекте приняли участие 5912 человек. Этот показатель свидетельствует о том, что уровень успеха кампании составил 11813 процентов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время новый гаджет для любителей умного дома находится на этапе представления широкой публике. Если для участников краудфандинга цена устройства составила 114 юаней, то его рекомендованная розничная цена установлена на уровне 149 юаней. Начало поставок первых заказов запланировано на 29 сентября текущего года.

Датчик нового поколения и расширенные возможности

Главное отличие этой модели от устройств предыдущего поколения заключается в добавлении функции измерения концентрации углекислого газа (КО2) в помещении. Устройство оснащено современным энергоэффективным датчиком КО2 от компании Сенсирион. В результате гаджет одновременно контролирует температуру, влажность и уровень углекислого газа в воздухе.

Для оценки чистоты воздуха предусмотрен специальный цветной индикатор. Зеленый, желтый и красный цвета позволяют быстро понять, когда необходимо проветрить комнату. Для отображения данных Mijia Смарт Термометер 3 Pro оснащен удобным 3,6-дюймовым ЛКД-дисплеем, на котором одновременно отображаются дата, день недели, время и основные климатические показатели.

Интеграция с системами умного дома

Для удобства пользователей экраном можно управлять одним нажатием, а сам гаджет можно использовать как обычные настольные часы. Есть возможность поставить термометр на стол или удобно закрепить на стене. Устройство, питающееся от одной батарейки КР2450, может работать непрерывно до одного года.

Благодаря технологии Xiaomi Сурге Смарт Коннективитй этот термометр подключается к общей системе умного дома. При изменении параметров в комнате кондиционер или увлажнитель воздуха могут включаться автоматически. А при повышении уровня КО2 через голосовой помощник Ксиао Ai подается предупреждающее уведомление. Также все собранные данные синхронизируются с приложением Mi Home, помогая составлять графики изменений микроклимата.

XiaomiSmart ThermometerГаджетыУмный домSensirion
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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