Озбекистан У-23 разгромил Саудовскую Аравию и вышел в полуфинал

·2·Спорт
Озбекистан У-23 разгромил Саудовскую Аравию и вышел в полуфинал

В четвертьфинальной стадии Азиатских игр олимпийская сборная Узбекистана U-23 вышла на поле против одного из сильнейших грандов континента — сборной Саудовской Аравии U-23, обыграла соперника со счетом 3:0 и завоевала путевку в полуфинал. Подопечные Равшана Хайдарова не оставили никаких шансов арабской команде под руководством известного итальянского специалиста Луиджи Ди Бьяджо.

Уже на 12-й минуте встречи Дилшод Муртозаев открыл счет и вывел наших представителей вперед. Не потеряв инициативу и во втором тайме, наша молодежь на 78-й минуте довела счет до уверенного благодаря точному удару Азизбека Тулкинбекова. А вышедший на поле на 81-й минуте Фирдавс Абдурахмонов всего пять минут спустя, на 86-й минуте, забил 3-й мяч в ворота саудитов и поставил точку в матче. Благодаря надежным действиям вратаря Самандара Муратбаева и линии обороны ворота остались в неприкосновенности.

«Счет 3:0, суперозамена и поражение Ди Бьяджо»: 5 главных моментов четвертьфинала

Самые важные факты исторической победы на Азиатских играх:

  • Крупная победа: Сборная Узбекистана U-23 обыграла Саудовскую Аравию со счетом 3:0 и вышла в полуфинал;

  • Быстрый гол Муртозаева: Гол, забитый Дилшодом Муртозаевым на 12-й минуте, заложил основу для полного контроля над сценарием игры;

  • Меткая замена Хайдарова: Вышедший на замену на 81-й минуте Фирдавс Абдурахмонов забил гол на 86-й минуте и укрепил победу;

  • Тактика Ди Бьяджо провалилась: Саудиты под руководством итальянского тренера не смогли ответить на прессинг узбекской команды;

  • Сухой счет и надежная защита: Линия обороны во главе с Самандаром Муратбаевым на протяжении 90 минут практически не позволяла сопернику создавать опасные моменты.

Протокол матча: Противостояние Узбекистана U-23 и Саудовской Аравии U-23 в цифрах

Полные статистические детали четвертьфинального матча:

Показатели

Сборная Узбекистана U-23

Сборная Саудовской Аравии U-23

Итоговый счет

3:0 (Путевка в полуфинал)

0:3 (Покинули турнир)

Авторы голов

Д. Муртозаев (12'), А. Тулкинбеков (78'), Ф. Абдурахмонов (86')

Не забили

Главный тренер

Равшан Хайдаров

Луиджи Ди Бьяджо

Действия вратаря

Самандар Муратбаев (Сухой матч)

Язан Альруваиили (пропустил 3 гола)

Основные замены

О. Каримов (62'), Д. Абдуллаев (81'), Ф. Абдурахмонов (81'), Н. Ибраимов (85'), Ш. Шодибоев (85')

Т. Альгумайль (46'), А. Альбишри (64'), С. Альмутхари (64')

Футбольная экспертиза: Почему Узбекистан во всем превзошел Саудовскую Аравию?

Выводы специалистов и спортивных аналитиков:

  • Тактическая зрелость и контроль центра: Выбранная Равшаном Хайдаровым сбалансированная схема полностью заблокировала быстрые фланговые атаки саудитов; Файзуллаев, Джумаев и Уринбоев не давали сопернику свободно дышать в центре;

  • Эффективность стандартов и прессинга: После первого гола в матче команда не стала отходить назад, а применила метод активной контратаки и прессинга; гол Тулкинбекова на 78-й минуте полностью сломал психологическое давление;

  • Смелый шаг к медалям: Это поколение своей физической мощью и игровой дисциплиной еще раз доказало, что является главным претендентом на главный золотой трофей Азиатских игр.

Как вы думаете, сможет ли сборная Узбекистана U-23 под руководством Равшана Хайдарова завоевать главный приз Азиатских игр — золотую медаль? Как вы лично оцениваете победу над Саудовской Аравией со счетом 3:0? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь победой нашей сборной со всеми футбольными фанатами!

Узбекистан U-23Саудовская Аравия U-23четвертьфинал Азиатских игрРавшан Хайдаров
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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