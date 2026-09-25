Озбекистан У-23 разгромил Саудовскую Аравию и вышел в полуфинал
В четвертьфинальной стадии Азиатских игр олимпийская сборная Узбекистана U-23 вышла на поле против одного из сильнейших грандов континента — сборной Саудовской Аравии U-23, обыграла соперника со счетом 3:0 и завоевала путевку в полуфинал. Подопечные Равшана Хайдарова не оставили никаких шансов арабской команде под руководством известного итальянского специалиста Луиджи Ди Бьяджо.
Уже на 12-й минуте встречи Дилшод Муртозаев открыл счет и вывел наших представителей вперед. Не потеряв инициативу и во втором тайме, наша молодежь на 78-й минуте довела счет до уверенного благодаря точному удару Азизбека Тулкинбекова. А вышедший на поле на 81-й минуте Фирдавс Абдурахмонов всего пять минут спустя, на 86-й минуте, забил 3-й мяч в ворота саудитов и поставил точку в матче. Благодаря надежным действиям вратаря Самандара Муратбаева и линии обороны ворота остались в неприкосновенности.
«Счет 3:0, суперозамена и поражение Ди Бьяджо»: 5 главных моментов четвертьфинала
Самые важные факты исторической победы на Азиатских играх:
Крупная победа: Сборная Узбекистана U-23 обыграла Саудовскую Аравию со счетом 3:0 и вышла в полуфинал;
Быстрый гол Муртозаева: Гол, забитый Дилшодом Муртозаевым на 12-й минуте, заложил основу для полного контроля над сценарием игры;
Меткая замена Хайдарова: Вышедший на замену на 81-й минуте Фирдавс Абдурахмонов забил гол на 86-й минуте и укрепил победу;
Тактика Ди Бьяджо провалилась: Саудиты под руководством итальянского тренера не смогли ответить на прессинг узбекской команды;
Сухой счет и надежная защита: Линия обороны во главе с Самандаром Муратбаевым на протяжении 90 минут практически не позволяла сопернику создавать опасные моменты.
Протокол матча: Противостояние Узбекистана U-23 и Саудовской Аравии U-23 в цифрах
Полные статистические детали четвертьфинального матча:
Показатели
Сборная Узбекистана U-23
Сборная Саудовской Аравии U-23
Итоговый счет
3:0 (Путевка в полуфинал)
0:3 (Покинули турнир)
Авторы голов
Д. Муртозаев (12'), А. Тулкинбеков (78'), Ф. Абдурахмонов (86')
Не забили
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Действия вратаря
Самандар Муратбаев (Сухой матч)
Язан Альруваиили (пропустил 3 гола)
Основные замены
О. Каримов (62'), Д. Абдуллаев (81'), Ф. Абдурахмонов (81'), Н. Ибраимов (85'), Ш. Шодибоев (85')
Т. Альгумайль (46'), А. Альбишри (64'), С. Альмутхари (64')
Футбольная экспертиза: Почему Узбекистан во всем превзошел Саудовскую Аравию?
Выводы специалистов и спортивных аналитиков:
Тактическая зрелость и контроль центра: Выбранная Равшаном Хайдаровым сбалансированная схема полностью заблокировала быстрые фланговые атаки саудитов; Файзуллаев, Джумаев и Уринбоев не давали сопернику свободно дышать в центре;
Эффективность стандартов и прессинга: После первого гола в матче команда не стала отходить назад, а применила метод активной контратаки и прессинга; гол Тулкинбекова на 78-й минуте полностью сломал психологическое давление;
Смелый шаг к медалям: Это поколение своей физической мощью и игровой дисциплиной еще раз доказало, что является главным претендентом на главный золотой трофей Азиатских игр.
Как вы думаете, сможет ли сборная Узбекистана U-23 под руководством Равшана Хайдарова завоевать главный приз Азиатских игр — золотую медаль? Как вы лично оцениваете победу над Саудовской Аравией со счетом 3:0? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь победой нашей сборной со всеми футбольными фанатами!
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