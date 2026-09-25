Джастин Гейджи может завершить карьеру: «Я еще не принял решение»

Чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи заявил, что еще не принял окончательного решения по поводу продолжения своей карьеры. 37-летний боец подчеркнул, что теперь для него главный вопрос — это не деньги, а здоровье.

«Думаю, мне больше нечего доказывать. Мне 37 лет, я выступаю с 2008 года. Я еще не принял решение», — сказал Гейджи.

Он отметил, что в настоящее время у него есть травмы, требующие лечения. Вместе с тем боец подчеркнул, что его последнее выступление в октагоне стало одним из лучших в его карьере.

«Речь никогда не шла о деньгах. Речь идет о здоровье. В то же время я понимаю, что в своем последнем бою показал одно из лучших выступлений в карьере. Я нахожусь между двух огней», — заявил чемпион.

В качестве следующего соперника Гейджи называют Армана Царукяна. Однако чемпион пока не принял решения по поводу этого боя.

Свой последний бой Гейджи провел в июне 2026 года на турнире UFC в Белом доме, где победил Илию Топурию техническим нокаутом и завоевал чемпионский пояс.