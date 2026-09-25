Джастин Гейджи может завершить карьеру: «Я еще не принял решение»

·44·Спорт
Джастин Гейджи может завершить карьеру: «Я еще не принял решение»

Чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи заявил, что еще не принял окончательного решения по поводу продолжения своей карьеры. 37-летний боец подчеркнул, что теперь для него главный вопрос — это не деньги, а здоровье.

«Думаю, мне больше нечего доказывать. Мне 37 лет, я выступаю с 2008 года. Я еще не принял решение», — сказал Гейджи.

Он отметил, что в настоящее время у него есть травмы, требующие лечения. Вместе с тем боец подчеркнул, что его последнее выступление в октагоне стало одним из лучших в его карьере.

«Речь никогда не шла о деньгах. Речь идет о здоровье. В то же время я понимаю, что в своем последнем бою показал одно из лучших выступлений в карьере. Я нахожусь между двух огней», — заявил чемпион.

В качестве следующего соперника Гейджи называют Армана Царукяна. Однако чемпион пока не принял решения по поводу этого боя.

Свой последний бой Гейджи провел в июне 2026 года на турнире UFC в Белом доме, где победил Илию Топурию техническим нокаутом и завоевал чемпионский пояс.

Джастин ГейджиАрман ЦарукянUFC Белый домИлия Топурия
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сроки возвращения Илии Топурии в октагон объявлены: Соперник — Гейджи или Пимблетт?Сроки возвращения Илии Топурии в октагон объявлены: Соперник — Гейджи или Пимблетт?16 сентября 23:09Топурия возвращается: реванш против Гейджи или супербой с Пимблеттом?Топурия возвращается: реванш против Гейджи или супербой с Пимблеттом?11 сентября 14:44Громкое заявление Мераба Двалишвили: неожиданная жертва ради реванша Топурия — ГейджиГромкое заявление Мераба Двалишвили: неожиданная жертва ради реванша Топурия — Гейджи23 сентября 19:59Не заслуживает реванша: Арман Царукян жестко раскритиקовал претензии Илии ТопурииНе заслуживает реванша: Арман Царукян жестко раскритиקовал претензии Илии Топурии18 сентября 16:30Макгрегор отреагировал на неожиданное поражение Ильи ТопурииМакгрегор отреагировал на неожиданное поражение Ильи Топурии16 июня 13:44Илия Топурия дал первое заявление после поражения от Джастина ГейджиИлия Топурия дал первое заявление после поражения от Джастина Гейджи16 июня 00:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?