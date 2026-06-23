В Карши задержан помощник хокима с 200 долларами

В городе Карши Кашкадарьинской области задержан помощник хокима, который потребовал деньги, пообещав оформить гражданину льготный кредит.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками управления внутренних дел области, должностное лицо было задержано с вещественными доказательствами в момент получения денежных средств в своем служебном кабинете.

Согласно официальной информации, помощник хокима пообещал оформить льготный кредит в размере 33 миллионов сумов, выделяемый в рамках программы по сокращению бедности, на имя гражданина, проживающего в другом махалле.

За эту услугу он потребовал от гражданина 200 долларов США. Должностное лицо было задержано в момент получения оговоренной суммы в ходе оперативной операции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, предусмотренному пунктом «в» части третьей статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время в рамках дела проводятся следственные действия. Изучаются все детали происшествия и другие связанные с этим обстоятельства.