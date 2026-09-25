Сервис Starlink Мобиле запущен в Уганде

Был сделан важный шаг, направленный на кардинальное улучшение возможностей связи в отдаленных и сельских районах. Компания Starlink в партнерстве с местным оператором Аиртел Уганда запустила услугу прямой спутниковой связи на территории Уганды. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает портал.

Согласно данным иксбт.ком, эта новая технология позволяет общаться через смартфоны даже в отдаленных и безлюдных местах, куда не доходят традиционные сети мобильной связи. Этот шаг открывает доступ к цифровой инфраструктуре для миллионов людей.

Решение для зон с отсутствием мобильной связи

Сервис Starlink Мобиле предназначен для работы с обычными смартфонами без необходимости использования дополнительного оборудования. На данный момент услуга предназначена для владельцев совместимых Андроид-смартфонов и позволяет пользователям обмениваться сообщениями и оставаться на связи через интернет-приложения.

Внедрение этой современной технологии служит решением проблемы связи в географических районах, где строительство наземных базовых станций затруднено или экономически неэффективно. Представители Starlink отмечают, что потенциально миллионы жителей смогут воспользоваться этим покрытием.

Второй рынок на Африканском континенте

Уганда стала второй страной на Африканском континенте, где была представлена эта инновационная услуга. Напомним, что впервые на континенте сервис Starlink Мобиле был запущен в Демократической Республике Конго.

Компания Аиртел Уганда объявила о специальной акции для создания выгодных условий новым клиентам. Согласно ей, пользователи могут воспользоваться 30-дневным бесплатным пробным периодом до 23 октября текущего года, однако в рамках данной акции действуют дополнительные условия оператора.

Процесс подключения организован просто, все операции выполняются через привычное для пользователей приложение МйАиртел. Это делает использование сервиса еще более доступным и удобным.