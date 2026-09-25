Катар победил действующего чемпиона на Кубке Персидского залива

·40·Спорт
Катар победил действующего чемпиона на Кубке Персидского залива

Команды группы Б уверенно начали выступление на Кубковом турнире Персидского залива, проходящем в саудовском городе Саудовская Аравия Джидда. В обоих матчах 1-го тура победители поразили ворота соперников два и более раз.

Крупная победа ОАЭ

ОАЭ под руководством Златко Далича разгромили Йемен со счетом 4:0. Голы забили Хименес (26, 51), защитник Йемена Сахал (36 — автогол) и Перейра (45+4).

Катар остановил чемпиона

Один из самых примечательных результатов дня был зафиксирован в матче Катар — Бахрейн. Подопечные Хулена Лопетеги обыграли действующего чемпиона со счетом 2:0.

В составе Катаровых Хухи открыл счет на 61-й минуте, а Аль-Хайдос реализовал пенальти на 90+9-й минуте, установив окончательный результат.

Таким образом, после 1-го тура в группе Б ОАЭ и Катар начали турнир с побед. Ранее прошли матчи первого тура в группе А.

Кубок Персидского заливаОАЭКатарЗлатко Далич
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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