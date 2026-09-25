Лаутаро Мартинес посетил свой бывший клуб и высказался о Месси

·4·Спорт
Лаутаро Мартинес посетил свой бывший клуб и высказался о Месси

Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес воспользовался паузой на матчи сборных, чтобы посетить свой бывший клуб «Расинг», где он лично наблюдал за дерби. Как сообщает Goal.com, это эмоциональное возвращение вновь привлекло внимание футбольного мира к планам нападающего и предстоящему переходному периоду в сборной Аргентины. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Нападающий прибыл на стадион «Эль-Силиндро», чтобы посмотреть бескомпромиссное дерби между резервными составами «Расинга» и «Индепендьенте». Его тепло встретил президент клуба Диего Милито. Примечательно, что Милито — бывший партнер по команде, который в свое время вышел на замену вместо Лаутаро в его профессиональном дебюте.

Эмоциональное возвращение в историческое место

Этот визит стал для капитана «нерадзурри» своего рода эмоциональным возвращением в родные места, где он начал свой путь в большом футболе до переезда в Италию в июле 2018 года. Встретившись с бывшими одноклубниками и руководством клуба, нападающий выразил радость от атмосферы на стадионе, где он сделал свои первые шаги.

Во время сбора сборной Аргентины основное внимание было приковано к предстоящему прощанию великого капитана национальной команды Лионеля Месси. В интервью ESPN Аргентина Лаутаро Мартинес поделился своими мыслями о будущем команды и роли легендарного футболиста.

Новый цикл и смена поколений

Отвечая на вопрос о будущем Лионеля Месси в сборной, нападающий «Интера» сдержанно отметил: «Он еще не ушел, впереди у нас еще одна игра, а там посмотрим». Форвард также отдельно остановился на фундаменте, заложенном этим «золотым поколением», и начале новой эры.

«Мы должны начать с нуля, как и в каждом новом цикле». Мартинес добавил, что процесс смены поколений под руководством Лионеля Скалони опирается на интеграцию перспективной молодежи с лидерами для сохранения глобального доминирования.

Лидер «Интера» подчеркнул, что в команде есть как опытные игроки, участвовавшие в двух чемпионатах мира, так и важные талантливые молодые футболисты. Он также признал, что достойное продолжение наследия, оставленного Лео, Отаменди и Анхелем Ди Марией, требует огромной ответственности от каждого члена команды.

Лаутаро МартинесЛионель МессиИнтерРасингАргентина
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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