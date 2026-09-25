Винченцо Монтелла объяснил, почему он остался в сборной Турции

·30·Спорт
Винченцо Монтелла объяснил, почему он остался в сборной Турции

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла признал, что мог быть уволен после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года в Северной Америке. Как сообщает Ла Gazzetta делло Sport, итальянский специалист выразил благодарность руководству Турецкой футбольной федерации за то, что они не стали принимать поспешных решений и подошли к оценке его трехлетней работы более комплексно. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Ранний вылет с мундиаля, на который возлагались большие надежды, вызвал бурные дискуссии в прессе и среди болельщиков. Несмотря на это, руководство федерации предпочло оценить общие достижения за весь период, а не опираться лишь на результаты двух неудачных матчей. Под руководством Монтеллы турки дошли до четвертьфинала Евро-2024 и завоевали историческую путевку в дивизион А Лиги наций.

Решающие факторы и итоговые выводы

Анализируя причины, по которым на турнире в Северной Америке не удалось достичь ожидаемого результата, Монтелла подчеркнул, что игра команды была конкурентоспособной, но нереализация моментов в решающие моменты стоила им дорого. Упущенные возможности в первых матчах группового этапа усилили психологическое давление на команду, что в конечном итоге привело к провалу на турнире.

Опытный тренер не стал искать оправданий и выразил благодарность Турецкой футбольной федерации за доверие к долгосрочному проекту. По его словам, федерация не стала выносить вердикт, основываясь только на результатах двух встреч, а предпочла смотреть в будущее.

Шаг в будущее и развитие инфраструктуры

Монтелла особо отметил масштабные спортивные инвестиции в стране. Он признал Турцию государством с современной футбольной культурой, способной конкурировать с передовыми европейскими странами. В частности, была выражена уверенность в том, что стремительный рост инфраструктуры и инвестиции в клубы обеспечат более крупные победы в будущем.

Для команды, которая в настоящее время готовится к дебюту в дивизионе А Лиги наций, этот опыт должен стать важным уроком перед будущими отборочными циклами. Доверие руководства к тренеру позволяет сохранить стабильность в сборной и продолжить реализацию долгосрочной стратегии.

Винченцо МонтеллаСборная ТурцииЧемпионат мираЛига нацийLa Gazzetta dello Sport
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Джанлуиджи Доннарумма призвал спасти сборную ИталииДжанлуиджи Доннарумма призвал спасти сборную Италии16 сентября 18:59Томас Тухель жалеет, что не попробовал газон на вкус после победы в МексикеТомас Тухель жалеет, что не попробовал газон на вкус после победы в Мексике16 сентября 09:11Монтелла остается, в сборной Турции начнутся большие переменыМонтелла остается, в сборной Турции начнутся большие перемены1 июля 12:47Монтелла выразил доверие своей команде после поражения от АвстралииМонтелла выразил доверие своей команде после поражения от Австралии14 июня 14:15Артур Мело может продолжить карьеру в ТурцииАртур Мело может продолжить карьеру в Турции8 августа 20:35Монтелла: «Мои футболисты не заслуживали такой критики»Монтелла: «Мои футболисты не заслуживали такой критики»26 июня 21:41
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?