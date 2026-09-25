Винченцо Монтелла объяснил, почему он остался в сборной Турции

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла признал, что мог быть уволен после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года в Северной Америке. Как сообщает Ла Gazzetta делло Sport, итальянский специалист выразил благодарность руководству Турецкой футбольной федерации за то, что они не стали принимать поспешных решений и подошли к оценке его трехлетней работы более комплексно. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Ранний вылет с мундиаля, на который возлагались большие надежды, вызвал бурные дискуссии в прессе и среди болельщиков. Несмотря на это, руководство федерации предпочло оценить общие достижения за весь период, а не опираться лишь на результаты двух неудачных матчей. Под руководством Монтеллы турки дошли до четвертьфинала Евро-2024 и завоевали историческую путевку в дивизион А Лиги наций.

Решающие факторы и итоговые выводы

Анализируя причины, по которым на турнире в Северной Америке не удалось достичь ожидаемого результата, Монтелла подчеркнул, что игра команды была конкурентоспособной, но нереализация моментов в решающие моменты стоила им дорого. Упущенные возможности в первых матчах группового этапа усилили психологическое давление на команду, что в конечном итоге привело к провалу на турнире.

Опытный тренер не стал искать оправданий и выразил благодарность Турецкой футбольной федерации за доверие к долгосрочному проекту. По его словам, федерация не стала выносить вердикт, основываясь только на результатах двух встреч, а предпочла смотреть в будущее.

Шаг в будущее и развитие инфраструктуры

Монтелла особо отметил масштабные спортивные инвестиции в стране. Он признал Турцию государством с современной футбольной культурой, способной конкурировать с передовыми европейскими странами. В частности, была выражена уверенность в том, что стремительный рост инфраструктуры и инвестиции в клубы обеспечат более крупные победы в будущем.

Для команды, которая в настоящее время готовится к дебюту в дивизионе А Лиги наций, этот опыт должен стать важным уроком перед будущими отборочными циклами. Доверие руководства к тренеру позволяет сохранить стабильность в сборной и продолжить реализацию долгосрочной стратегии.