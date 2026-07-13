Газовое дело на 2,8 млрд сумов: в Ургуте арестован заместитель прокурора

В Самаркандской области раскрыто серьезное правонарушение, связанное с сотрудником правоохранительных органов. Согласно материалам следствия, заместитель прокурора Ургутского района подозревается в получении взятки за снижение суммы ущерба, нанесенного государству.

Операция проведена совместно СГБ и прокуратурой

Управление Службы государственной безопасности по Самаркандской области совместно с Генеральной прокуратурой и прокуратурой области провело оперативно-розыскные мероприятия.

В результате мероприятий была выявлена незаконная деятельность заместителя прокурора Ургутского района.

Речь идет не об обычной административной ошибке. В материалах следствия фигурируют многомиллиардный ущерб государству, злоупотребление должностными полномочиями и получение денег через посредников.

Ущерб в 2,887 млрд сумов якобы был снижен до 805,9 млн сумов

Сообщается, что заместитель прокурора, работая в прокуратуре Пастдаргомского района, вмешался в дело, связанное с местным обществом с ограниченной ответственностью.

Было установлено, что в результате незаконного использования природного газа данным ООО государству был нанесен ущерб в размере 2 миллиардов 887 миллионов сумов.

Согласно материалам следствия, должностное лицо, используя служебное положение, получило через посредников 6,5 тысяч долларов США и 35 миллионов сумов за снижение суммы ущерба до 805,9 миллиона сумов.

Стало известно о требовании еще 15 тысяч долларов

На этом дело не закончилось. По имеющимся данным, он также предложил «помощь» в рамках дела, возбужденного в отношении должностных лиц этого же ООО по статье 169 Уголовного кодекса.

В материалах следствия говорится, что он обещал снизить сумму ущерба до 150–200 миллионов сумов и содействовать назначению более мягкого наказания через своих знакомых в судебных органах.

За это он потребовал у владельца предприятия еще 15 тысяч долларов США.

Вещественные доказательства оформлены

Правоохранительными органами вещественные доказательства по факту незаконных действий заместителя прокурора были оформлены в процессуальном порядке.

По данному факту в отношении него возбуждено уголовное дело. Решением суда применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу продолжаются первичные следственные действия.

Почему это дело вызвало такой резонанс?

Основной аспект, привлекший внимание общественности в этом случае, заключается в том, что подозреваемый занимал одну из руководящих должностей в системе прокуратуры.

Поскольку прокуратура — это система, которая должна обеспечивать верховенство закона, раскрывать преступления и защищать интересы государства. Поэтому такие случаи вновь поднимают вопросы доверия, справедливости и контроля в обществе.

Проще говоря, когда человек, призванный защищать закон, сам отвечает перед ним — это очень тревожный сигнал.

Следствие поставит последнюю точку

Пока по делу продолжаются первичные следственные действия. Согласно законодательству, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана приговором суда.

В то же время этот случай еще раз показал, насколько важны вопросы контроля за деятельностью должностных лиц, расчета ущерба, нанесенного государству, и прозрачности в уголовных делах.

Как вы считаете, какие механизмы контроля в прокуратуре и судебной системе необходимо усилить для предотвращения подобных случаев?