Появились карты с изображением наших предков: фото обсуждают в соцсетях

В социальных сетях распространилась фотография, на которой среди сувениров, посвященных историческому наследию Узбекистана, запечатлены игральные карты с изображением наших предков. Исторические личности и виды древних городов на картах привлекли внимание пользователей.

На снимке можно увидеть карты, на которых изображены исторические фигуры в традиционной одежде, а также архитектурные памятники, характерные для Самарканда и других древних городов.

Видно, что они выставлены на продажу наряду с различными национальными украшениями, керамическими изделиями и другими сувенирами.

При этом на самой фотографии не указано точно, какие именно исторические личности изображены на картах.

Использование образов исторических фигур на обычных игральных картах вызвало неоднозначные мнения среди пользователей. Если одни видят в таких товарах сувенир, популяризирующий национальную историю и культуру, то другие обсуждают вопрос этичности использования образов исторических личностей. В истории Узбекистана важное место занимают такие великие деятели, как Амир Темур, Мирзо Улугбек, Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабур, Абу Али ибн Сина и Абу Райхан Беруни.