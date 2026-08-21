Выявлен ввоз продукции с запрещёнными веществами
В Ташкенте сотрудники таможенных и правоохранительных органов выявили два случая попытки ввоза в страну продукции, содержащей психоактивные и сильнодействующие вещества.
Один из инцидентов был выявлен в международном аэропорту, второй — в Ташкентском районе.
1. В аэропорту обнаружена подозрительная продукция
В Ташкентском международном аэропорту был досмотрен багаж пассажира, прибывшего рейсом «Бангкок — Ташкент».
С помощью рентгеновского аппарата были обнаружены подозрительные продукты питания, после чего их подвергли дополнительному досмотру.
В результате в багаже гражданина 2002 года рождения, ранее судимого, проживающего в Уртачирчикском районе, были обнаружены:
978 граммов масла каннабиса;
около 500 граммов грибов, содержащих психоактивное вещество
выявлены.
Как сообщается, продукция была ввезена с целью последующей продажи.
2. В «Damas» обнаружено почти 13 тысяч единиц продукции
Второй случай был выявлен в Ташкентском районе. При проверке автомобиля марки «Damas» в багаже двух лиц 1987 и 1989 годов рождения, проживающих в Алтыарыкском и Учкуприкском районах Ферганской области, была обнаружена подозрительная продукция.
В ходе проверки было установлено, что это 12 992 единицы кофейной продукции, содержащей сильнодействующее вещество «Сибутрамин».
Отмечается, что продукция была ввезена из соседней республики и планировалась к продаже в Ферганской области.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела, в настоящее время проводятся следственные действия.
Меры против торговли запрещённой продукцией усиливаются
Эти случаи показывают, что СГБ и таможенные органы продолжают работу по выявлению попыток ввоза на территорию страны запрещённых и сильнодействующих веществ, а также их распространения.
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