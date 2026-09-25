Манчестер Сити признан виновным по 114 пунктам финансовых обвинений

·27·Спорт
Манчестер Сити признан виновным по 114 пунктам финансовых обвинений

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги клуб «Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 пунктов обвинений в нарушении финансовых правил лиги. Это решение, вызвавшее огромный резонанс в мировом футбольном сообществе, может привести к одному из самых беспрецедентных кризисов в истории английского футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно сообщениям Goal.com и других ведущих спортивных изданий, независимая комиссия оставила в силе 114 из 115 обвинений, выдвинутых в начале 2023 года. Данный процесс является результатом четырехлетнего глубокого расследования, начатого после публикации разоблачительных документов в немецком издании Дер Спиегел в конце 2018 года.

Детали расследования и подозрительный период

Расследование лиги охватывает период с 2009 по 2018 год. В это время клуб обвинялся в сокрытии точных финансовых данных, а также в ненадлежащем оформлении выплат сотрудникам и футболистам.

Корни этого юридического скандала уходят в 2008 год, когда клуб был приобретен компанией Абу Дхаби Унитед Груп под руководством шейха Мансура. Именно после этого изменения команда превратилась в доминирующую силу в Англии. За исследуемое десятилетие клуб трижды становился чемпионом Английской Премьер-лиги и завоевал несколько внутренних кубков.

Реакция клуба и дальнейшие шаги

Руководство Премьер-лиги утверждает, что клуб нарушил правила прибыльности и устойчивого развития (ПСР), а также требования УЕФА по финансовому фейр-плей (FFP). Пока официально не объявлено, какие дисциплинарные меры будут приняты в отношении «Манчестер Сити», однако команда находится под угрозой серьезных спортивных и финансовых санкций.

Официальный представитель «Манчестер Сити» в интервью The Athletic заявил, что процесс Премьер-лиги продолжается и требует строгой конфиденциальности. В заявлении клуба подчеркивается, что команда на протяжении восьми лет с уважением относилась к принципам независимого и справедливого регулирования и не изменила свою позицию.

Напомним, что в 2020 году УЕФА по аналогичным обвинениям отстранил клуб от еврокубков на два года и оштрафовал его. Однако тогда Спортивный арбитражный суд (КАС) отменил запрет, сославшись на истечение срока давности некоторых доказательств. В правилах Премьер-лиги подобных ограничений по срокам нет, что делает ситуацию еще более серьезной.

Манчестер СитиПремьер-лигаФутболФинансовый фейр-плейЧемпионат Англии
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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