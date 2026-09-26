Тимур Турлов стал президентом ФИДЕ: он самый молодой руководитель в истории

В Самарканде произошло историческое событие для мировых шахмат. В рамках Конгресса ФИДЕ прошли выборы президента организации, и казахстанский предприниматель и шахматный деятель Тимур Турлов был избран новым президентом ФИДЕ.

38-летний Турлов набрал 110 голосов во втором туре, опередив представителя Германии Вадима Розенштейна. Таким образом, он возглавил организацию, став самым молодым президентом в истории ФИДЕ.

В выборах приняли участие представители 196 национальных федераций, входящих в ФИДЕ. В первом туре Турлов получил 96 голосов, Розенштейн — 76, а Ян Хенрик Бюттнер — 20 голосов. Во втором же туре Турлов победил со счетом 110:85.

В Самарканде сменилось руководство ФИДЕ

Тимур Турлов занял пост президента ФИДЕ, сменив Аркадия Дворковича, который руководил организацией с 2018 года.

Дворкович проработал президентом ФИДЕ два срока. После выборов Турлов выразил ему благодарность и отметил необходимость дальнейшего развития шахмат и укрепления организаций.

Самаркандские выборы прошли в рамках заседания Генеральной ассамблеи ФИДЕ 26 сентября, одновременно с 46-й шахматной Олимпиадой.

Кто такой Тимур Турлов?

Тимур Турлов родился 13 ноября 1987 года. Он является основателем и генеральным директором Фридом Холдинг Корп. Компания осуществляет деятельность в качестве международной группы финансовых услуг, зарегистрированной на бирже NASDAQ.

Турлов занимался шахматами с детства и впоследствии стал одним из крупных спонсоров, поддерживающих этот вид спорта.

С января 2023 года он занимал должность президента Казахстанской федерации шахмат. По данным ФИДЕ, за время его руководства Фридом Холдинг Корп. направила около 30 миллионов долларов на развитие шахмат в Казахстане и поддержала более 20 крупных международных соревнований ФИДЕ.

Перед новым президентом ФИДЕ стоят большие задачи

Будучи президентом ФИДЕ, Турлов будет руководить широким кругом вопросов, связанных с международным развитием шахмат.

В своей предвыборной программе он уделил внимание таким направлениям, как развитие цифровой инфраструктуры шахмат, поддержка небольших федераций, использование шахмат в образовании и усиление технологий по борьбе с мошенничеством.

Еще одной важной фигурой в деятельности Турлова в ФИДЕ станет пятикратный чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд. Ананд был выдвинут на пост вице-президента в качестве кандидата в паре с ним на выборах.

Новая эра для мировых шахмат из Самарканда

Избрание Тимура Турлова стало важным событием не только для Казахстана, но и для шахмат Центральной Азии.

Приобретя опыт в качестве главы шахматной федерации Казахстана, теперь он будет работать в качестве главы организации, управляющей всеми мировыми шахматами — ФИДЕ.

Самым примечательным аспектом является его возраст. 38-летний Тимур Турлов стал самым молодым руководителем, избранным на пост президента в истории ФИДЕ.

Таким образом, выборы, прошедшие в Самарканде 26 сентября 2026 года, открыли новую страницу в истории мировых шахмат.