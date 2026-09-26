Ситора Турдибекова уверенной победой начала Азиатские игры

·43·Спорт
Ситора Турдибекова уверенной победой начала Азиатские игры

Члены делегации Узбекистана продолжают свои выступления на проходящих в японском городе Нагоя-Айти Азиатских играх. Выступающая в весовой категории до 60 килограммов узбекская боксерша Ситора Турдибекова завершила свой первый бой уверенной победой и вышла в четвертьфинал.

Узбекская спортсменка на стадии 1/8 финала встретилась с Ха Тхи Линь из Вьетнама. Не упускавшая инициативу по ходу поединка Турдибекова единогласным решением судей победила со счетом 5:0.

Турдибекова превзошла соперницу уже в первом бою

В поединке весовой категории до 60 кг Ситора Турдибекова действовала активно с первых же минут боя.

Представительница Узбекистана навязала сопернице свой стиль и завоевала преимущество по очкам. По окончании боя судьи единогласно признали победительницей Турдибекову.

5:0 — первая победа Ситоры Турдибековой на Азиатских играх.

Этот результат открыл ей путь в четвертьфинальный этап соревнований.

Теперь четвертьфинал

Победив Ха Тхи Линь, Ситора Турдибекова теперь выйдет на ринг в четвертьфинальном поединке в весовой категории до 60 килограммов.

Самые жаркие фазы борьбы за медали на Азиатских играх начинаются именно со следующих этапов. Поэтому следующий бой станет для Турдибековой одним из важных испытаний на турнире.

Узбекская боксерша, если продолжит свои уверенные действия из первого боя и в следующем поединке, еще больше укрепит свои шансы в борьбе за медали.

Следующий важный старт для узбекского бокса

Школа бокса Узбекистана всегда находится в центре внимания на Азиатских играх. И на соревнованиях в Нагоя-Айти перед представителями национальной сборной стоит задача показать высокие результаты.

Ситора Турдибекова же успешно начала турнир. Ее победа со счетом 5:0 в 1/8 финала наряду с путевкой в четвертьфинал может придать ей важную уверенность перед следующими боями.

Теперь все внимание приковано к четвертьфинальному поединку в весовой категории до 60 килограммов. Борьба Турдибековой за медаль Азиатских игр продолжается.

Ситора ТурдибековаАзиатские игрыНагоя-Айтивес 60 килограммов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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