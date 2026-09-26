Усман Дембеле выведет сборную Франции на матч против Бельгии с капитанской повязкой

·35·Спорт
Усман Дембеле выведет сборную Франции на матч против Бельгии с капитанской повязкой

Перед центральным матчем очередного тура Лиги наций между сборными Бельгии и Франции в стане гостей произошли важные изменения. Как сообщает Goal.com, основной нападающий и капитан команды Килиан Мбаппе покинул расположение сборной из-за травмы, и его место займет Усман Дембеле. Ожидается, что эта потеря станет серьезным испытанием для команды под руководством главного тренера Зинедина Зидана. Об этом сообщает Goal.com.

Стало известно, что Килиан Мбаппе повредил связки левого колена во время забитого победного гола в матче против Турции. Федерация футбола Франции официально подтвердила, что нападающий не отправится на выезд в Бельгию и немедленно вернулся в Мадрид для начала процесса реабилитации. Это стало неприятным поворотом в карьере футболиста, который только что достиг отметки в 107 матчей за сборную, сравнявшись с Патриком Виейра.

Капитанская повязка у Усмана Дембеле

Как пишет издание Л'Экуипе, после ухода Килиана Мбаппе капитанская повязка перейдет к одному из самых опытных членов команды — Усману Дембеле. Нападающий «ПСЖ» провел за сборную Франции 68 матчей, что выводит его на высшую позицию в иерархии, установленной Зинедином Зиданом. 29-летний футболист уже исполнял эту роль в течение короткого времени в матче против Турции в прошлую пятницу.

В интервью телеканалу ТФ1 Усман Дембеле подчеркнул, что команда полностью готова к сложному матчу. По его словам, тренерский штаб требует от игроков качественной игры, большего взаимодействия на поле и строгого соблюдения тактической схемы 4-3-3. Футболист добавил, что доволен победой над Турцией, но отметил, что команда могла бы забить еще один или два гола, если бы лучше использовала свои моменты.

Важное противостояние против Бельгии

Матч, который пройдет на стадионе «Король Бодуэн» в Брюсселе, станет серьезным экзаменом для подопечных Зинедина Зидана. В настоящее время сборная Бельгии лидирует в группе А1 после победы над Италией со счетом 2:0. Франции же крайне необходим положительный результат, чтобы сохранить лидерство в турнирной таблице. Этот матч также покажет, насколько команда не зависит от одного игрока и насколько она тактически гибкая.

Усман ДембелеКилиан МбаппеЗинедин ЗиданФранцияЛига наций
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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