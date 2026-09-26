Реал Мадрид обеспокоен травмой Килиана Мбаппе

·50·Спорт
Реал Мадрид обеспокоен травмой Килиана Мбаппе

Мадридский «Реал» выразил серьезную обеспокоенность в связи с травмой колена своего ведущего нападающего Килиана Мбаппе. Капитан сборной Франции, несмотря на то, что забил решающий гол в матче за национальную команду, был вынужден досрочно покинуть поле из-за повреждения, что создало сложную ситуацию для «королевского клуба» перед важными матчами. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Mundo Deportivo, Зинедин Зидан в своем первом матче на посту главного тренера сборной Франции одержал победу над Турцией со счетом 1:0. Автором единственного победного гола стал Килиан Мбаппе. Однако инцидент, произошедший на последних минутах встречи, омрачил радость команды.

Детали травмы и медицинское обследование

Согласно заявлению Федерации футбола Франции (ФФФ), нападающий получил повреждение связок левого колена, столкнувшись с гиперэкстензией сустава. В связи с этим футболист был освобожден от дальнейшего участия в сборах национальной команды и немедленно отправлен в Испанию, в распоряжение врачей «Реал Мадрида».

Медицинский штаб клуба начал углубленное обследование для оценки точного состояния игрока. По предварительным прогнозам специалистов, сроки восстановления могут варьироваться в зависимости от степени тяжести травмы:

  • Легкое растяжение — от 2 до 3 недель перерыва
  • Травма средней тяжести — от 4 до 6 недель вне игры
  • При возникновении осложнений — период восстановления от 8 до 12 недель
Единственным позитивным моментом после матча в Турции можно считать то, что Мбаппе покинул раздевалку без костылей или вспомогательных средств, хотя и заметно прихрамывал.

Тяжелое испытание для «Реал Мадрида»

Эта травма пришлась на самый неудачный момент для «Лос Бланкос». Испанский гранд, находящийся на критически важном этапе сезона, уже столкнулся с рядом проблем. В частности, нестабильная игра Винисиуса Жуниора в последние недели негативно сказывается на атакующей линии команды.

Кроме того, в лазарете клуба уже находятся такие игроки, как Федерико Вальверде, Родриго и Браим Диас. Выбывание Килиана Мбаппе еще больше ограничивает возможности тренерского штаба и серьезно усложняет подготовку команды к предстоящим матчам в плотном графике.

Реал МадридКилиан МбаппеЛа ЛигаФутболТравма
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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