Почему в Китае с наступлением жары мужчины задирают футболки до живота?

С усилением летней жары в некоторых городах Китая на улицах можно столкнуться с необычным зрелищем. Мужчины задирают футболки до уровня груди, оставляя живот открытым. Среди иностранцев это явление получило название «пекинское бикини».

Эта привычка в основном практикуется для того, чтобы немного охладить тело в жаркую погоду. Особенно часто такую картину можно встретить в жаркие летние дни на улицах, в парках и около ресторанов.

Название «пекинское бикини» возникло потому, что обнаженная часть живота напоминает верхнюю часть бикини.

Хотя некоторые считают это простым и удобным способом борьбы с жарой, подобный вид в общественных местах вызывает у окружающих неоднозначную реакцию. В некоторых городах Китая действуют местные правила относительно одежды и поведения в общественных местах. Поэтому хождение с задираемой до живота футболкой в ряде случаев может расцениваться как нарушение общественного порядка и стать причиной штрафа.

Таким образом, «пекинское бикини», с одной стороны, рассматривается как неофициальный способ борьбы с жарой, а с другой — вызывает споры, связанные с нормами поведения в общественных местах.