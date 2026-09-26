Стала известна главная причина перехода Абдукодыра Ҳусанова в «Манчестер Сити»

Переход Абдукодыра Ҳусанова в «Манчестер Сити» стал одним из важнейших событий в истории узбекского футбола. Однако выяснилось, что манчестерский клуб не рассматривал узбекского защитника в качестве главного кандидата с самого начала. Процесс глубокого анализа выявил другие сильные стороны игрока — скаутов привлекли особенно его скорость и способность страховать пространство за спиной линии обороны.

В аналитическом материале BBC Sport отмечается, что физические показатели Ҳусанова серьезно заинтересовали специалистов «Манчестер Сити». Особенно высоко были оценены его результаты в плане скоростных перемещений и ловкости.

Эта информация раскрывает одну из важных деталей пути узбекского футболиста в европейском футболе.

Ҳусанов отсутствовал даже среди первых 50 кандидатов

Когда Ҳусанов выступал за «Ланс», скауты «Манчестер Сити» вели наблюдение за целым рядом футболистов.

Однако, по данным BBC, узбекский защитник не был включен даже в расширенный список из 50 игроков, первоначально рассмотренных клубом.

Ситуация изменилась после проведения дополнительного анализа.

Аналитики «Манчестер Сити» более детально изучили информацию о Ҳусанове и начали обращать внимание на его физические возможности на поле. Особенно выделялась способность быстро закрывать зоны, возникающие за оборонительной линией.

- Физические показатели Абдукодыра, в частности, его результаты в плане скоростных перемещений и ловкости для страховки зоны за линией обороны, действительно находились на очень высоком уровне. Скорость и ловкость Ҳусанова стали одним из главных аспектов, привлекших внимание скаутов «Манчестер Сити».

Эти показатели имеют огромное значение в футболе высокого уровня, особенно для команд, чья линия обороны располагается высоко.

Физические показатели, поразившие скаутов

Скорость занимает особое место в стиле игры Ҳусанова.

Помимо действий в ситуациях один на один против нападающего соперника, защитник способен быстро перекрывать свободные зоны сзади. В такой команде, как «Манчестер Сити», использующей высокую линию обороны, это качество является одним из важнейших факторов.

В анализе BBC отдельно подчеркиваются именно быстрые перемещения и ловкость Ҳусанова для страховки пространства за защитой.

Таким образом, статистические данные из «Ланса» послужили изменению статуса узбекского футболиста в глазах скаутов.

Однако «Сити» нацелился на развитие еще одного его аспекта

Хотя физические возможности Ҳусанова были оценены высоко, скауты также отметили наличие в его игре сторон, которые можно развивать дальше.

Речь идет, прежде всего, об обращении с мячом, технике и позиционной игре.

Этот момент особенно важен для защитника. Ведь от центральных защитников в «Манчестер Сити» требуется не только останавливать атаки соперника, но и начинать атаки первым пасом, контролировать мяч под прессингом и принимать активное участие в позиционном строительстве.

В анализе BBC также приводится информация о том, что после переезда в Англию рост наблюдался именно в этих аспектах.

Период в «Манчестер Сити» меняет Ҳусанова

Абдукодыр Ҳусанов начал новый этап в английском футболе после перехода из «Ланса» в «Манчестер Сити» в январе 2025 года.

По мнению представителей клуба, приводимому экспертами BBC, показатели игрока, связанные с работой с мячом, после трансфера заметно улучшились.

Следовательно, для «Сити» переход Ҳусанова рассматривался не просто как приобретение готового футболиста, а как проект по дальнейшему повышению его технического и тактического потенциала при сохранении уже имеющихся сильных сторон.

Важный результат для узбекского футбола

Путь Абдукодыра Ҳусанова имеет особое значение. После выступлений в чемпионате Беларуси он перешел во французский «Ланс» и получил опыт в Лиге 1. Затем он пополнил состав одного из самых авторитетных клубов Английской Премьер-лиги — «Манчестер Сити».

Таким образом, Ҳусанов вошел в историю как первый узбекский футболист, сыгравший в высших дивизионах чемпионатов Франции и Англии.

Самое интересное кроется в его пути до «Сити». Футболист, не вошедший в первоначальную топ-50 кандидатов, после глубокого аналитического разбора оказался в центре внимания скаутов.

Его скорость, ловкость и способность страховать зоны за защитой стали одним из главных факторов, всерьез заинтересовавших «Манчестер Сити».

Нынешняя карьера Ҳусанова показывает еще одну важную часть процесса после этого трансфера: узбекский защитник, заявивший о себе в Европе, теперь проходит этап роста не только в физических возможностях, но также в игре с мячом и в тактическом плане.