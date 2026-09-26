Новая трансферная интрига в Европе: «Реал» интересуется игроками «Сити»

·41·Спорт
Новая трансферная интрига в Европе: «Реал» интересуется игроками «Сити»

В европейском футболе возникла еще одна крупная трансферная интрига. Появились сообщения о том, что испанский «Реал Мадрид» усилил интерес к футболистам «Манчестер Сити».

По информации испанского издания Sport.ес, этот интерес совпал по времени с усилением дискуссий вокруг финансовых правил английского клуба. Предполагается, что если в будущем в отношении «Манчестер Сити» будут приняты серьезные решения, на трансферном рынке могут произойти большие изменения.

О чем дело «Манчестер Сити»?

В 2023 году Английская Премьер-лига обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил. Клуб отвергает эти обвинения, и разбирательство по данному вопросу продолжается.

На данный момент окончательное решение по делу не оглашено. По этой причине информация о возможных санкциях или их последствиях оценивается не как официально подтвержденный факт, а как предположения из различных источников.

И именно этот фон еще больше подогревает обсуждения о возможных трансферных планах европейских грандов.

Главная цель «Реала» — Эрлинг Холанд

По данным испанской прессы, основное внимание «Реал Мадрида» приковано к норвежскому суперфорварду Эрлингу Холанду.

Холанд уже несколько лет считается одним из самых результативных нападающих в европейском футболе. Его физические данные, голевое чутье и влияние в ключевых матчах вызывают огромный интерес у любого клуба.

Однако осуществить этот трансфер непросто.

Дело в том, что у Холанда долгосрочный контракт с «Манчестер Сити», и, по сообщениям, в нем нет четкого пункта о фиксированных отступных. Следовательно, потенциальные переговоры могут оказаться очень сложными.

Эрлинг Холанд остается одной из главных трансферных мечт для «Реала».

Гвардиол и Шерки также на карандаше

«Реал» внимательно следит не только за линией атаки, но также за обороной и полузащитой.

По информации испанской прессы, мадридцы проявили интерес и к центральному защитнику Йошко Гвардиолу. Хорватский футболист оценивается как один из самых перспективных игроков среди современных защитников.

Кроме того, в числе возможных трансферов упоминается имя Райана Шерки. Утверждается, что «Реал» следил за его карьерой еще до его перехода в «Манчестер Сити».

Однако высокая конкуренция в полузащите мадридцев может повлиять на их окончательные решения.

Борьба за новое поколение

Соперничество между европейскими грандами теперь разворачивается не только за уже состоявшихся звезд, но и за будущих футболистов.

В различных трансферных обсуждениях также упоминаются имена молодых полузащитников, таких как Энцо Фернандес, Эллиот Андерсон и Айюб Буадди.

Это показывает, что «Реал» работает над долгосрочной стратегией по формированию состава на будущее.

Может ли лето на трансферном рынке быть жарким?

На данный момент какие-либо потенциальные решения в отношении «Манчестер Сити» официально не объявлены.

Тем не менее, дискуссии вокруг клуба резко повысили интерес на европейском трансферном рынке. А возможный интерес «Реала» к Холанду, Гвардиолу и другим футболистам остается одной из самых обсуждаемых тем предстоящих трансферных месяцев.

Если ситуация изменится, не исключено проведение крупных трансферов, способных повлиять на расставление сил в европейском футболе.

Реал МадридМанчестер СитиЭрлинг ХоландТрансферы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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