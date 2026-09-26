Новые подробности дела 5-летней девочки в детсаду Намангана: интервью с матерью ребенка (видео)

·78·Общество
Новые подробности дела 5-летней девочки в детсаду Намангана: интервью с матерью ребенка (видео)

В социальных сетях распространяются новые подробности уголовного дела, связанного с 5-летней девочкой в государственной дошкольной образовательной организации Наманганской области. Корреспондент национального телеканала «Милар» Нигора Раджабова выехала на место происшествия, чтобы изучить детали дела.

Журналист побывала в Наманганской области и поинтересовалась у местных жителей, насколько они осведомлены об этом случае. Она также посетила дом семьи, пострадавшей в результате инцидента, и поговорила с матерью ребенка. В ходе беседы были предприняты попытки прояснить ситуацию и узнать отношение семьи к произошедшему.

Согласно официальным данным, по данному факту 12 сентября следственным отделом ОВД Учкурганского района было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 118 и части 1 статьи 112 Уголовного кодекса.

К.М., подозреваемый в совершении преступления, задержан в процессуальном порядке. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются предварительные следственные действия. Вина подозреваемого пока не подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.

Согласно законодательству, часть 4 статьи 118 Уголовного кодекса за преступление, связанное с изнасилованием несовершеннолетнего лица, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет. Для таких преступлений не применяются определенные льготы, связанные с отбыванием наказания.

Наманганская областьУчкурганский районНигора РаджабоваУголовный кодекс
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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