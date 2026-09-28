Политический бойкот в Венгрии: ирландские футболисты не стали пожимать руки израильским!

·4·Спорт
Политический бойкот в Венгрии: ирландские футболисты не стали пожимать руки израильским!

Матч между национальными сборными Израиля и Ирландии, прошедший в рамках 2-го тура Лиги наций УЕФА, из соображений безопасности состоялся на нейтральном поле — на стадионе «Надьдери» в венгерском Дебрецене. Начало встречи запомнилось резким политическим и гуманитарным протестом, вызвавшим широкие обсуждения в спортивном мире.

Члены национальной сборной Ирландии вышли на поле с черными траурными повязками в знак уважения к памяти всех невинных людей, погибших в результате военного конфликта в секторе Газа. Кроме того, ирландские футболисты открыто отказались пожимать руки представителям команды-соперницы во время традиционной предматчевой церемонии, а также опустили головы во время звучания государственного гимна Израиля, продемонстрировав свою позицию.

«Черные повязки, отвергнутое приветствие и склоненные головы»: 5 главных пунктов происшествия

Наиболее важные официальные детали нашумевшего инцидента на матче в Дебрецене:

  • Траурная повязка в память о жертвах Газы: Ирландские футболисты провели матч в черных повязках в память о людях, погибших в столкновениях в Газе;

  • Рукопожатие было открыто отвергнуто: Перед началом игры сборная Ирландии не стала пожимать руки представителям Израиля;

  • Резкий жест во время гимна: Под звуки национального гимна Израиля игроки сборной Ирландии стояли с опущенными вниз головами;

  • Нейтральная арена в Венгрии: Из соображений безопасности матч был организован не в Израиле, а в венгерском Дебрецене;

  • Твердая позиция Ирландии: Данный демарш стал очередным проявлением многолетних принципиальных взглядов ирландской общественности и спорта по палестинскому вопросу.

Матч Ирландии и Израиля: Сравнение дипломатического демарша и спортивных условий

Классификация подробностей протеста, возникшего во время противостояния в Дебрецене:

Важные критерии и аспекты

Действия национальной сборной Ирландии

Сборная Израиля и организаторы

Символ выхода на поле

Черные траурные повязки в память о жертвах Газы

Стандартная традиционная форма соревнований

Этика взаимного приветствия

Демонстративный отказ от рукопожатия

Ожидание рукопожатия по обычному протоколу

Отношение к гимну соперника

Молчаливый протест с опущенными головами

Официальное исполнение национального гимна

Место проведения встречи

Венгерский город Дебрецен («Надьдери»)

Лишены права проводить игры дома

Суть акции

Выражение политико-гуманитарной позиции через спорт

Сохранение участия в международном соревновании

Экспертиза в спорте и геополитике: Почему этот демарш Ирландии был ожидаемым событием?

Выводы международных спортивных обозревателей, дипломатов и политических аналитиков:

  • «Историческая солидарность ирландского общества с Палестиной»: Население и политические круги Ирландии являются одними из ведущих сил среди европейских государств, официально признавших независимость Палестины и наиболее жестко критикующих военные операции в Газе; этот поступок футболистов стал отражением настроений всей страны на зеленом газоне;

  • Дисциплинарные правила УЕФА и угроза наказания: Регламент УЕФА строго запрещает любые политические лозунги и демонстрации в спорте; однако, хотя ношение черной повязки и отказ от рукопожатия могут не расцениваться напрямую как политический лозунг, вероятность подачи официальной жалобы в УЕФА со стороны Футбольной ассоциации Израиля крайне высока;

  • Напряженная атмосфера нейтральных полей: Из-за невозможности проводить домашние матчи у себя на родине сборная Израиля была перенесена в Венгрию; однако события в Дебрецене в очередной раз наглядно доказали, что нейтральное поле также не способно смягчить политическое и эмоциональное давление.

А как вы считаете, правильно ли, когда спортсмены на крупных турнирах демонстрируют свою позицию по отношению к глобальным политическим и гуманитарным вопросам, или спорт должен быть полностью вне политики? Думаете ли вы, что УЕФА примет дисциплинарные меры в отношении этого демарша сборной Ирландии? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь со всеми анализом самых жарких событий Лиги наций!

Лига наций УЕФАСборная ИрландииСборная ИзраиляСектор Газа
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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