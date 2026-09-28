В каких областях сегодня может пройти дождь?

Сегодня, 28 сентября, в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях местами ночью и утром ожидаются кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщает Узгидромет.

В Ташкенте погода будет малооблачной, временами ожидается переменная облачность. Осадков в столице не предвидится. Температура ночью составит 11–13 градусов, днем — 23–25 градусов тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области погода будет малооблачной, местами переменной, осадков не ожидается. Температура ночью составит 7–12 градусов, днем — 21–26 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях погода будет малооблачной, местами переменной, осадков не ожидается. Температура ночью составит 8–13 градусов, днем — 22–27 градусов.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях погода будет малооблачной, местами переменной, осадков не ожидается. Температура ночью составит 8–13 градусов, днем — 20–25 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях погода будет малооблачной, местами переменной, осадков не ожидается. Температура ночью составит 9–14 градусов, днем — 25–30 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны кратковременный дождь и гроза. Температура ночью составит 8–13 градусов, днем — 20–25 градусов.

В предгорных и горных районах республики ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В высокогорьях возможен переход дождя в снег. Температура ночью составит 3–8 градусов, днем — 13–18 градусов.