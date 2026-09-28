Мужчина, создавший с помощью искусственного интеллекта фото с Эрдоганом и министром юстиции, заключен под стражу

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Мужчина, создавший с помощью искусственного интеллекта фото с Эрдоганом и министром юстиции, заключен под стражу

В столице Турции Анкаре 53-летний Мехмет Чакмак был заключен под стражу за распространение через WhatsApp поддельных фотографий, созданных с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Анадолу Агенкй.

Выяснилось, что мужчина с помощью искусственного интеллекта создал фотографии, на которых он изображен вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром юстиции Акем Гюрлеком. Эти снимки он опубликовал в качестве своего статуса в WhatsApp.

Согласно данным следствия, с помощью данных изображений он пытался создать впечатление о наличии у него тесных связей с высокопоставленными государственными чиновниками.

Мехмет Чакмак был задержан 23 сентября в своем доме в районе Кечиорен в Анкаре. В ходе проверки выяснилось, что ранее он был судим по четырем отдельным уголовным делам.

Против него возбуждено дело по статьям, связанным с «торговлей влиянием», а также публичным распространением недостоверной информации с целью вызова беспокойства, страха или паники среди населения. Впоследствии он решением суда был заключен под стражу.

Мехмет ЧакмакРеджеп Тайип ЭрдоганИскусственный интеллектAnadolu Agency
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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