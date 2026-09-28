Иван Ракитич признался, что до сих пор не может смотреть финал ЧМ-2018

Бывший полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич признался, что боль от поражения в финале чемпионата мира 2018 года против Франции до сих пор тяжела для него. Как сообщает издание MARCA, опытный футболист заявил, что, несмотря на прошедшие годы, он ни разу не пересматривал моменты решающего матча и даже сейчас, если видео включат, он отвернется. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В финале чемпионата мира 2018 года, который прошел на стадионе «Лужники» в Москве, Хорватия встретилась с Францией и уступила со счетом 2:4. Иван Ракитич, отыгравший все 90 минут, был одной из ключевых фигур состава «шашечных», впервые в своей истории вышедших в финал мундиаля.

Исторический результат и незабываемая гордость

Сборная Хорватии, дошедшая до финала после трех волевых побед подряд в плей-офф, заслужила признание всего мира. На одном из мероприятий в Севилье бывший полузащитник, вспоминая те времена, подчеркнул, что для маленькой страны с населением менее четырех миллионов человек этот результат стал источником огромной гордости.

«Тогда это было очень тяжелое испытание. До сегодняшнего дня я не посмотрел ни одного фрагмента того финала. Уже через десять минут после поражения мы почувствовали огромную гордость, потому что Хорватия — это не Испания, нас очень мало, но мы смогли завоевать любовь всего мира и даже самой Франции», — отметил Ракитич.

Новые испытания впереди

Иван Ракитич не скрывал, что хотел поднять кубок над головой, но добавил, что глобальное уважение и сообщения поддержки со всего мира стали для него утешением. В настоящее время на фоне признаний футболиста хорваты готовятся к своим следующим важным матчам.

Стало известно, что сборная Хорватии встретится с Испанией в рамках Лиги наций УЕФА. В этом матче, который пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Андалусии, «шашечные» продолжат борьбу за лидерство в своей группе.